Оштрафован еще один отловщик косаток для приморской "тюрьмы"

Фрунзенский районный суд Владивостока признал ООО "Океанариум ДВ" виновным в нарушеним правил рыболовства (часть 2 статьи 8.17 КоАП РФ). За незаконный вылов трех косаток компанию оштрафовали на 56,429 миллиона рублей.

Как сообщила "Интерфаксу" судья Ольга Ясинская, было доказано, что морских млекопитающих поймали в незаконном месте с нарушениями самой процедуры вылова. Было также найдено несоответствие технических средств и типа судов.

Приговор в силу не вступил, ООО собирается его обжаловать.

Несколько дней на обжалование приговора суда остается и у ООО "Белый кит", оштрафованного на 28,173 миллиона рублей. Компания также занималась отловом животных, обитающих в "китовой тюрьме".

На рассмотрении находятся дела в отношении еще двух компаний-отливщиков: ООО "Афалина" и ООО "Сочинский дельфинарий".

Косатки и белухи, тем временем, остаются в неволе. Недавно стало известно о том, что к ним даже водят бесплатные экскурсии. Зоозащитница Нина Зырянова, которая стала свидетельницей приезда в бухту очередной группы, опубликовала видео в соцсетях.

Справка "РГ"

В бухте Средняя несколько месяцев находятся десять косаток и 87 белух. Изначально животных было больше, но некоторые из них "сбежали". Морские млекопитающие предназначались для продажи в океанариумы. Как законность их отлова, так и условия содержания вызвали массу претензий. Были возбуждены уголовные и административные дела.

31 мая Южно-Сахалинский городской суд частично удовлетворил иск общественной коалиции "Свободу косаткам и белухам", к Росрыболовству, Росприроднадзору и компаниям-отловщикам, признав незаконными выданные разрешения на вылов животных. Однако суд не поддержал требования о выпуске.

Вместе с тем в июне, в ходе Петербургского международного экономического форума, министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин заявил, что косаток и белух выпустят из "китовой тюрьмы" до конца лета.