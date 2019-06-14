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14.06.2019 05:49
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Секрет бурятской ТЭЦ

Почему важный энергетический объект в Улан-Удэ до сих пор работает в режиме котельной
Текст: Алексей Субботин (Республика Бурятия)
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 127(7885)
Председатель комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты России Игорь Шпектор попросил власти Бурятии и ведомство энергетиков в кратчайшие сроки предоставить необходимый пакет документов для принятия на федеральном уровне решения о достройке в Улан-Удэ ТЭЦ-2. Это вызвало прилив осторожного энтузиазма в республике.
Улан-Удэнскую ТЭЦ-1 стараются модернизировать, но кардинально повысить эффективность теплоснабжения это не поможет. Фото: ПАО "ТГК-14" Улан-Удэнскую ТЭЦ-1 стараются модернизировать, но кардинально повысить эффективность теплоснабжения это не поможет. Фото: ПАО "ТГК-14"
Улан-Удэнскую ТЭЦ-1 стараются модернизировать, но кардинально повысить эффективность теплоснабжения это не поможет. Фото: ПАО "ТГК-14"

- Столица Бурятии - единственный несбалансированный по электрической мощности город на Дальнем Востоке с численностью населения более 100 тысяч человек. Кроме того, ситуация осложняется непростой экологической обстановкой из-за наличия в городской черте 134 котельных, а также большого количества частной застройки с печным отоплением, - отмечает заместитель регионального министра транспорта и энергетики Алексей Назимов.

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- Модернизация основного оборудования Улан-Удэнской ТЭЦ-1 не позволяет кардинальным образом повысить эффективность теплоснабжения. Завершение строительства ТЭЦ-2 не только обеспечит энергобезопасность Улан-Удэ, но и приведет к сдерживанию роста стоимости тепла и электрической энергии для потребителей, - дополняет картину первый заместитель генерального директора ТГК-14 (обе ТЭЦ - в зоне ответственности этой компании) по технической политике Юрий Дорфман.

Сооружение ТЭЦ-2 началось в советское время. В 1991-м был введен первый паровой котел производительностью 160 т/час, на конец 1998-го в эксплуатации находились три котлоагрегата. Но станция осталась недостроенной, сейчас она так и работает в режиме котельной, хотя по проекту должна иметь электрическую мощность 840 МВт, тепловую - 1840 Гкал.

Крах СССР и последовавший затем экономический кризис увели проблему в тень. Однако в начале 2000-х она напомнила о себе после аварий в теплоэнергетике - в 2001, 2008 и 2009 годах. Все они произошли на Улан-Удэнской ТЭЦ-1, техническое состояние которой крайне неудовлетворительное: срок службы значительной части основных средств превышает 75 лет.

Как минимум два раза город находился на грани серьезного бедствия в 40-градусные морозы - МЧС рассматривало варианты эвакуации населения.

Тогдашний глава Бурятии Вячеслав Наговицын в конце 2011 года обратился к федеральному правительству с просьбой содействовать окончанию строительства второй теплоцентрали Улан-Удэ. Разработали проект работ. Он был рассчитан на 17 лет, стоимость оценивалась в 30 миллиардов рублей. Минэнерго РФ дало принципиальное согласие на реализацию этого проекта с условием, что строительство будут вести на основе государственно-частного партнерства. Появились даже потенциальные инвесторы - индийская государственная компания Bharat Heavy Electricals Ltd. Увы, дальше обсуждений дело не пошло.

Согласно схеме теплоснабжения нагрузка на ТЭЦ-2 к 2028 году составит 442 гигакалории в час, а дефицит мощности наступит уже в 2021-м даже при нагрузке 388,3 гигакалории в час

В 2017 году по итогам Байкальского регионального инфраструктурного форума было принято решение вновь обратиться в Москву с проектом модернизации ТЭЦ-2. К экономическим доводам присоединились экологические: по данным экспертов, в результате ввода этой станции на полную мощность в столице Бурятии закроется около 50 малоэффективных угольных котельных, а вредные выбросы в атмосферу снизятся в 45 раз. Для справки: сейчас Улан-Удэ ежегодно попадает в ТОП-30 самых грязных городов России по состоянию воздуха.

Еще один плюс модернизации станции - возможность снизить тариф для потребителя в многоквартирных домах как минимум в полтора раза.

Фото: iStock
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ТГК-14 подготовила и направила министру энергетики РФ пакет документов по обоснованию инвестиций в ТЭЦ-2. Специалисты отметили, что на базе станции есть вся необходимая инфраструктура для реализации проекта: соответствующая требованиям технологического процесса площадка под строительство, внешние инженерные сети и транспортные пути. Проект предполагает ввод двух турбин и четырех котлов. Общая стоимость - 33 миллиарда рублей, в том числе 27 миллиардов - на завершение строительства, остальное пойдет на модернизацию электрических и тепловых сетей для выдачи мощности.

И опять неудача. В мае 2018 года минэнерго РФ констатировало, что предложенная властями и теплоэнергетиками Бурятии схема повышения энергобезопасности Улан-Удэ требует доработки. Ведомство запросило дополнительные документы и материалы.

В конце 2018 года надежда забрезжила опять. Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что республика пытается попасть в программу модернизации российских энергетических мощностей "ДПМ", чтобы завершить многострадальный проект. В марте 2019 года его включили в Стратегию развития Бурятии до 2035 года.

Иными словами, выполнить просьбу Игоря Шпектора и предоставить необходимый пакет документов для принятия решения о достройке ТЭЦ-2 в Улан-Удэ для властей Бурятии и ТГК-14 не составит большого труда. Лишь бы дело сдвинулось с места. Специалисты предупреждают: согласно утвержденной схеме теплоснабжения нагрузка на ТЭЦ-2 к 2028 году составит 442 гигакалории в час, а дефицит мощности наступит уже в 2021-м даже при прогнозируемой нагрузке 388,3 гигакалории в час.

Экономика Отрасли Энергетика Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Бурятия Улан-Удэ
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