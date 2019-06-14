В Госдуме проходит обсуждение закон о государственном (муниципальном) заказе на оказание услуг в социальной сфере. Его принятие поможет привлечь в эту отрасль бизнес, некоммерческие организации и даже физических лиц в качестве поставщиков. О возможностях, которые открывает закон, об обязанностях, появляющихся в связи с ним у региональных властей, а также о предпенсионерах и пенсионерах, способных выступить новыми игроками на рынке, рассказывает руководитель Дальневосточного научного центра местного самоуправления, кандидат физико-математических и доктор педагогических наук Нина Поличка.

Нина Петровна, а почему так важен для нас этот несколько подзадержавшийся в кабинетах Думы законопроект?



Нина Поличка: Он станет очередным этапом разгосударствления социальной сферы. Идея состоит в том, что нужно разделить государственные гарантии на услуги в этой области и организации, которые будут такие гарантии предоставлять. В экономической сфере с этим разобрались давно, а вот в социальной не получается до сих пор. Когда-то решили, что сначала нужно научить государственные и муниципальные учреждения работать в условиях рынка. И вы знаете, они этому научились, да так хорошо, что оказывают и бюджетные услуги, и платные, выступая как конкуренты частникам. К слову, еще и как недобросовестные конкуренты.

Как это недобросовестные?



Нина Поличка: Очень просто. Они не строят инфраструктуру, не оплачивают аренду. В бюджете расходы на сооружение этих учреждений отделены от трат на их эксплуатацию, то есть от самой отрасли. По одной статье строят, по другим - оказывают услуги. Вот и получается недобросовестная конкуренция: ведь когда на рынок заходит частник, он, в отличие от государственных и муниципальных учреждений, сначала готовит инфраструктуру - строит, оборудует.

Сегодня мало кто доволен тем, как оказывают услуги в бюджетных учреждениях. Они там дорогие и зачастую некачественные. Единственный инструмент, который может решить проблему, - развитие конкуренции. Здесь в помощь именно тот закон, который Дума должна принять. Будет сформирован перечень всех бюджетных услуг и по каждой разработают стандарт. Потребуется открытая информация об объеме рынка, о количестве услуг, которые он может "переварить", а также единый механизм привлечения поставщиков - в том числе негосударственных.

Еще работая по найму "от звонка до звонка", ты уже должен думать о том, как потом будешь организовывать себе рабочее место сам

Представьте, какой кладезь возможностей открывается для людей старшего возраста! Они выходят на рынок, где государство гарантированно покупает их услуги нянь, сиделок, гувернанток, юридических консультантов и так далее. И это - не работа по найму, это самозанятость. Предпенсионеры, которые трудятся по найму, - весьма уязвимая категория, поскольку от них не зависит ни наличие рабочего места, ни наличие должности в соответствии с их квалификацией, ни подходящий для их возраста и уровня здоровья режим работы. Их трудом управляют не они, а работодатели. А для тех, кто относится к классу самозанятых, проблемы трудоустройства и занятости в предпенсионном возрасте вообще не существует. Они и так будут работать "до гробовой доски".

Но ведь не каждый способен создать рабочее место для себя, чтобы уйти из наемного труда.



Нина Поличка: Да, но людей можно научить. Я убедилась в этом на собственном опыте. Например, наш центр с 2011 года внедряет в школах Хабаровского края курс "Основы самозанятости". Человек с юности обязан понимать, что есть разные типы деятельности: наемный труд, где от тебя ничего не зависит, и самозанятость. Еще работая по найму "от звонка до звонка", ты уже должен думать о том, как потом будешь организовывать себе рабочее место сам. Ведь ясно, что в 55 лет тебя никто на новую работу не возьмет, если ты не академик какой-нибудь. Да и не нужна она тебе в такие годы - новая работа. Надо устроить свою жизнь в свободном режиме - найти идею, а ближе к пенсии запустить ее в дело. То есть, каждый человек должен иметь "запасной аэродром" в виде самозанятости.

Мы готовили школьных учителей - будущих преподавателей нашего курса. Говорили им так: создайте "запасной аэродром" для себя, и только после этого допустим вас к детям. У некоторых получилось настолько хорошо, что они вдруг оглянулись: "А что я делаю в школе?" - и ушли в свою новую деятельность.

Лет семь назад по договорам с Хабаровским центром занятости мы проводили занятия с безработными гражданами, желающими создать частный детский сад на дому. Обучили 42 человека. Из них 40 открыли свое дело и работают до сих пор.

А кто будет обучать предпенсионеров? Кто станет делать из них самозанятых?



Нина Поличка: Должна существовать система подготовки к самозанятости в социальной сфере, но сегодня в Хабаровском крае ее нет. Да и на всем Дальнем Востоке нет. Мы как некоммерческая организация несколько лет назад получили грант на обучение сиделок. Собрали специалистов: медиков, психологов, юристов, которые проводили занятия. И на эти курсы тут же пришли люди, работающие в государственных центрах социального обслуживания. Понимаете, потребность в сиделках огромная, а системы их подготовки в крае нет! Кстати, по закону о соцобслуживании организация такой системы относится к полномочиям субъекта. Но сегодня она осуществляется путем размещения на сайте минсоцзащиты объявления - какие курсы есть в Петербурге и какие в Москве.

Сейчас в регионах разработаны программы переподготовки и повышения квалификации предпенсионеров. Как правило, об умении самому себе создать рабочее место в них не говорится ничего. Хотя опыт показывает, что это основное, к чему надо готовить людей. А переквалифицировать пожилых людей с одной профессии на другую в наемном низкооплачиваемом труде как раз не надо.

Еще одна проблема, возникающая при подготовке граждан к самозанятости в социальной сфере - это недостаточная информация о потребностях в таких услугах. Дело в том, что служба занятости по закону принимает данные о вакансиях только от организаций. Вот живой пример. Сегодня активно развивается рынок услуг домашнего персонала. Следовательно, где-то должна аккумулироваться информация о потребностях в домработницах, сиделках, нянях, гувернантках. Но по закону центры занятости не имеют права принимать такие сведения от физических лиц! Отсекается очень большой объем рынка.

Я надеюсь, что все эти проблемы будут решены с реформированием службы занятости, которая сегодня уже начинается на федеральном уровне.