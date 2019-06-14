Нина Петровна, а почему так важен для нас этот несколько подзадержавшийся в кабинетах Думы законопроект?
Нина Поличка: Он станет очередным этапом разгосударствления социальной сферы. Идея состоит в том, что нужно разделить государственные гарантии на услуги в этой области и организации, которые будут такие гарантии предоставлять. В экономической сфере с этим разобрались давно, а вот в социальной не получается до сих пор. Когда-то решили, что сначала нужно научить государственные и муниципальные учреждения работать в условиях рынка. И вы знаете, они этому научились, да так хорошо, что оказывают и бюджетные услуги, и платные, выступая как конкуренты частникам. К слову, еще и как недобросовестные конкуренты.
Как это недобросовестные?
Нина Поличка: Очень просто. Они не строят инфраструктуру, не оплачивают аренду. В бюджете расходы на сооружение этих учреждений отделены от трат на их эксплуатацию, то есть от самой отрасли. По одной статье строят, по другим - оказывают услуги. Вот и получается недобросовестная конкуренция: ведь когда на рынок заходит частник, он, в отличие от государственных и муниципальных учреждений, сначала готовит инфраструктуру - строит, оборудует.
Сегодня мало кто доволен тем, как оказывают услуги в бюджетных учреждениях. Они там дорогие и зачастую некачественные. Единственный инструмент, который может решить проблему, - развитие конкуренции. Здесь в помощь именно тот закон, который Дума должна принять. Будет сформирован перечень всех бюджетных услуг и по каждой разработают стандарт. Потребуется открытая информация об объеме рынка, о количестве услуг, которые он может "переварить", а также единый механизм привлечения поставщиков - в том числе негосударственных.
Представьте, какой кладезь возможностей открывается для людей старшего возраста! Они выходят на рынок, где государство гарантированно покупает их услуги нянь, сиделок, гувернанток, юридических консультантов и так далее. И это - не работа по найму, это самозанятость. Предпенсионеры, которые трудятся по найму, - весьма уязвимая категория, поскольку от них не зависит ни наличие рабочего места, ни наличие должности в соответствии с их квалификацией, ни подходящий для их возраста и уровня здоровья режим работы. Их трудом управляют не они, а работодатели. А для тех, кто относится к классу самозанятых, проблемы трудоустройства и занятости в предпенсионном возрасте вообще не существует. Они и так будут работать "до гробовой доски".
Но ведь не каждый способен создать рабочее место для себя, чтобы уйти из наемного труда.
Нина Поличка: Да, но людей можно научить. Я убедилась в этом на собственном опыте. Например, наш центр с 2011 года внедряет в школах Хабаровского края курс "Основы самозанятости". Человек с юности обязан понимать, что есть разные типы деятельности: наемный труд, где от тебя ничего не зависит, и самозанятость. Еще работая по найму "от звонка до звонка", ты уже должен думать о том, как потом будешь организовывать себе рабочее место сам. Ведь ясно, что в 55 лет тебя никто на новую работу не возьмет, если ты не академик какой-нибудь. Да и не нужна она тебе в такие годы - новая работа. Надо устроить свою жизнь в свободном режиме - найти идею, а ближе к пенсии запустить ее в дело. То есть, каждый человек должен иметь "запасной аэродром" в виде самозанятости.
Мы готовили школьных учителей - будущих преподавателей нашего курса. Говорили им так: создайте "запасной аэродром" для себя, и только после этого допустим вас к детям. У некоторых получилось настолько хорошо, что они вдруг оглянулись: "А что я делаю в школе?" - и ушли в свою новую деятельность.
Лет семь назад по договорам с Хабаровским центром занятости мы проводили занятия с безработными гражданами, желающими создать частный детский сад на дому. Обучили 42 человека. Из них 40 открыли свое дело и работают до сих пор.
А кто будет обучать предпенсионеров? Кто станет делать из них самозанятых?
Нина Поличка: Должна существовать система подготовки к самозанятости в социальной сфере, но сегодня в Хабаровском крае ее нет. Да и на всем Дальнем Востоке нет. Мы как некоммерческая организация несколько лет назад получили грант на обучение сиделок. Собрали специалистов: медиков, психологов, юристов, которые проводили занятия. И на эти курсы тут же пришли люди, работающие в государственных центрах социального обслуживания. Понимаете, потребность в сиделках огромная, а системы их подготовки в крае нет! Кстати, по закону о соцобслуживании организация такой системы относится к полномочиям субъекта. Но сегодня она осуществляется путем размещения на сайте минсоцзащиты объявления - какие курсы есть в Петербурге и какие в Москве.
Сейчас в регионах разработаны программы переподготовки и повышения квалификации предпенсионеров. Как правило, об умении самому себе создать рабочее место в них не говорится ничего. Хотя опыт показывает, что это основное, к чему надо готовить людей. А переквалифицировать пожилых людей с одной профессии на другую в наемном низкооплачиваемом труде как раз не надо.
Еще одна проблема, возникающая при подготовке граждан к самозанятости в социальной сфере - это недостаточная информация о потребностях в таких услугах. Дело в том, что служба занятости по закону принимает данные о вакансиях только от организаций. Вот живой пример. Сегодня активно развивается рынок услуг домашнего персонала. Следовательно, где-то должна аккумулироваться информация о потребностях в домработницах, сиделках, нянях, гувернантках. Но по закону центры занятости не имеют права принимать такие сведения от физических лиц! Отсекается очень большой объем рынка.
Я надеюсь, что все эти проблемы будут решены с реформированием службы занятости, которая сегодня уже начинается на федеральном уровне.