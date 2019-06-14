МЧС направило вертолет для тушения пожара на рынке в Улан-Удэ

Бурятские пожарные начали тушить крупный пожар на территории строительного рынка в Улан-Удэ с воздуха, сообщает РИА Новости.

Для сброса воды задействован вертолет Ми-8 МЧС России.

Напомним, возгорание строительного рынка на проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ произошло сегодня вечером. Огнем, по оценке спасателей, охвачено 1,5 тысячи квадратных метров рынка. Горит административное здание, в котором располагается станция техобслуживания, офисы и магазины, торгующие стройматериалами.

Пожару присвоен четвертый, наивысший ранг сложности. К тушению привлечены 23 человека и 18 единиц техники.