Проверять все службы, связанные с земельными отношениями, взялись в администрации Якутска. Поводом послужило печальное открытие: кто-то из сотрудников организовал торговлю городскими землями по поддельным документам. Кроме того, руководство города обнаружило и другие схемы манипуляций с участками.

Скандал разразился, когда в одном из дачных массивов появился новый землевладелец, разметивший свой участок поперек дороги. При проверке документов выяснилось, что разрешение на землю, выданное ему аж в 90-е годы прошлого века, подделано. Кто-то уже в наши дни изъял из городского архива листок с решением местной администрации о выделении участков, впечатал туда дополнительный пункт, оригинал уничтожил, а подделку вернул на место. "Липы" из архива хватило для того, чтобы легализовать надел.

Выборочная проверка архивных материалов показала, что это не единичный случай.

- На наш взгляд, имеются признаки преступления. В полицию переданы материалы по пяти земельным участкам. Еще по сорока проводится работа. Правовым департаментом подготовлены заявления в правоохранительные органы, - отметил руководитель управления муниципального контроля мэрии Алексей Корнилов.

Недавно по инициативе городской администрации в Главном архитектурно-планировочном управлении прошли обыски. Был задержан один сотрудник. Его подозревают в том, что он то ли за взятки, то ли по поручению кого-то из руководства вносил изменения в электронную земельную карту. В правоохранительных органах ход следствия пока не комментируют, поэтому неясно, действовал ли этот служащий в связке с теми, кто подправлял архивные документы, или речь идет о другой схеме махинаций с землей. По словам мэра Сарданы Авксентьевой, проверять будут всех.

- Необходимо оперативно решить вопросы по Агентству земельных отношений (АЗО) и Главному архитектурно-планировочному управлению. Все, что там происходило и происходит, все моменты, способствующие коррупции, нужно остановить. Наибольшие вопросы к АЗО. Когда появился заявительный характер предоставления земельных участков, тогда и начался этот бардак, - сказала Авксентьева на одной из городских планерок.

В полицию переданы материалы по пяти манипуляциям с земельными участками. Еще по сорока проводится работа

Еще одна схема манипуляций с землей реализуется в городе практически открыто. Долгое время Якутск застраивался точечно. Компании выбирали земли поближе к центру с таким расчетом, чтобы на стройплощадке оказывалось как можно меньше старых домов, жителям которых пришлось бы выделять квартиры. Муниципалитет выдавал подобные разрешения направо-налево. В результате едва ли не в каждом зажатом многоэтажками дворе остались неснесенные бараки.

Некоторое время назад в городе был введен запрет на продолжение точечной застройки. Но, как выяснилось, он не исполняется. Чиновники по-прежнему нарезают участки с таким расчетом, чтобы не сносить старые дома. Впоследствии земля идет на продажу. По данным администрации города, перепродавцам эти земли достаются за сумму от пяти до 16 миллионов рублей, а застройщики-покупатели платят за них уже по 80-90 миллионов. Что касается обитателей бараков, они после таких манипуляций лишаются шансов получить жилье в связи со сносом. Клочок земли, оконтуренный чуть ли не стенами старого дома, застройщикам не интересен.

По словам главы города, в общей сложности речь идет не о десятках или сотнях, а о тысячах незаконно распределенных участков. В этой связи Авксентьева предрекла кадровые изменения в земельных структурах.

Между тем

Первым должности лишился не проверяемый, а проверяющий. Заместитель мэра Василий Гоголев, которому было поручено выкорчевывать засевшую в недрах муниципалитета "земельную мафию", сам оказался в следственном изоляторе. Недавно решением суда он был арестован на два месяца по подозрению в получении взятки от строительной компании. По версии правоохранительных органов, чиновник, не проработавший в мэрии и года, разрешил предприятию увеличить этажность строящегося дома с 13 до 16 этажей. Взамен он через посредников получил почти полторы тысячи квадратных метров недвижимости в той же новостройке. Следствие оценило имущественную взятку в 114 миллионов рублей. На период следствия Гоголева сразу после задержания отстранили от дел.

На освободившееся место назначен врио заместителя мэра Евгений Григорьев. Продолжать внутреннюю проверку по фактам массовых махинаций с земельными участками теперь предстоит ему. Кроме того, он будет контролировать, насколько законно в предыдущие годы выделялось муниципальное жилье нуждающимся. И в целом на него возложена обязанность наводить порядок в учреждениях, отвечающих за земельные отношения и градостроительную политику.