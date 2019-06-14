На Байкале массово погибли рыба и раки

Фото: Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии

Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии начало проверку факта массовой гибели рыбных ресурсов на Байкале, всего - около 500 особей бычка-подкаменщика, а также рака гаммаруса.

По информации ведомства, погибшая рыба была обнаружена 12 июня. На берегу в бухте Сеногда в восьми километрах от города Северобайкальска (Бурятия).

Сразу произведен отбор проб воды, донных отложений и рыбы для установления причин произошедшего. Они были отправлены самолетом в Иркутскую межобластную ветеринарную лабораторию.

- Результаты лабораторных исследований будут получены в течение недели, - сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по региону.

Между тем, специалисты не исключают вариант естественного выброса обитателей озера посредством сильной волны.