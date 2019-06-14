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14.06.2019 09:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Байкале массово погибли рыба и раки

Текст: Дмитрий Мальков
Фото: Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии Фото: Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии
Фото: Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии

Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии начало проверку факта массовой гибели рыбных ресурсов на Байкале, всего - около 500 особей бычка-подкаменщика, а также рака гаммаруса.

Фото: Алексей Стригин/РГ
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По информации ведомства, погибшая рыба была обнаружена 12 июня. На берегу в бухте Сеногда в восьми километрах от города Северобайкальска (Бурятия).

Сразу произведен отбор проб воды, донных отложений и рыбы для установления причин произошедшего. Они были отправлены самолетом в Иркутскую межобластную ветеринарную лабораторию.

- Результаты лабораторных исследований будут получены в течение недели, - сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по региону.

Между тем, специалисты не исключают вариант естественного выброса обитателей озера посредством сильной волны.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Восточная Сибирь ДФО Бурятия
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