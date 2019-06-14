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14.06.2019 09:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Сахалине пассажирский автобус упал в кювет

Текст: Евгения Шерешевская

Дорожно-транспортное происшествие случилось вблизи города Анива на юге Сахалина.

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Как сообщили в пресс-службе МВД России по региону, пассажирским автобусом "ДЭУ" управлял 32-летний водитель. На 27 километре трассы Южно-Сахалинск - Холмск он не справился с управлением. Автобус съехал в кювет и повалился набок.

По предварительным данным, в автобусе ехали семь пассажиров. При опрокидывании несколько человек (точные данные пока есть только по двум людям) получили травмы средней степени тяжести. Серьезных повреждений нет.

На месте аварии работают сотрудники полиции. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область
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