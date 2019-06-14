Расходы делим на десять
Новый автомобиль с кузовом грузоподъемностью четыре тонны и механическим погрузчиком приобрел недавно сахалинский фермер Виктор Константинов. В его хозяйстве, расположенном в Корсаковском районе, - большое стадо овец, коровы и свиньи. А участок, где он заготавливает корма для животных, выделили в соседнем Долинском районе. Машина крайне необходима для перевозки сена и сельхозтехники. Приобрести ее фермер смог, оплатив всего десять процентов стоимости. Остальные 90 составила субсидия по программе перевода транспорта на газомоторное топливо. Именно такой размер компенсации предусмотрен для сельхозпроизводителей региона, приобретающих технику с газобаллонным оборудованием.
Сахалинская область - лидер в России по внедрению мер поддержки населения при переводе транспорта на голубое топливо. В их числе - снижение на 50 процентов транспортного налога, 70-процентная компенсация затрат на переоборудование автомобилей. Для льготников размер последней может составить 100 процентов, но не больше 105 тысяч рублей. Маркетинговая программа позволяет получить топливную карту с бонусами до 50 процентов. Есть и возможность аренды газобаллонного оборудования.
Запрет на бензин
Средства на покупку техники, работающей на газомоторном топливе, выделяют ежегодно.
- В Южно-Сахалинске и Корсакове автобусы и машины для ЖКХ закупают только в "газовом исполнении". В следующем году планируется ввести в этот круг Невельск, Холмск, Долинск и Аниву, - рассказал начальник управления регионального агентства по развитию электроэнергетики и газификации Данила Вертопрахов.
По его словам, в ближайшее время будет вводиться запрет на приобретение техники на бензине для муниципальных предприятий в тех районах, где имеется газовая заправочная инфраструктура.
- В 2018 году использование газа позволило нам отказаться от жидкого топлива, объем которого равен 84 груженым бензовозам и тем самым благоприятно повлиять на экологию. Ежегодно эта цифра будет расти, - уверен Данила Вертопрахов.
Сами поставщики считают ключевым двигателем газомоторного рынка экономичность. Хотя экологическая составляющая тоже весома и двигатели на газе соответствуют высокому классу Евро-5, экономия все же доминирует. В среднем стоимость передвижения на газе в три раза ниже, чем на жидком топливе. При этом газовый двигатель по техническим показателям не уступает дизельному.
Короткий поводок
Однако топлива экологичный автомобиль потребляет больше, и, хотя обходится оно все равно дешевле, это очень серьезный минус. Отправиться на газовом авто из областного центра далеко на север острова мало кто решится по простой причине: топлива в баллонах хватит не больше чем на 400 километров пути (для некоторых автомобилей этот показатель гораздо ниже). А автогазозаправочные станции (АГЗС) есть пока только в Южно-Сахалинске и Корсакове.
- Чтобы предприятия и население активно переоборудовали свои машины под газомоторное топливо и покупали новый транспорт на газе, необходима сеть АГЗС. Поэтому задача на ближайшие годы - построить девять станций и запустить шесть передвижных заправщиков, - поделился планами Данила Вертопрахов.
К слову, для инвесторов строительства газовых заправок также предусмотрены компенсации.
Бумажный тормоз
Но есть и довольно веская причина, по которой многие автомобилисты не решаются устанавливать газобаллонное оборудование на свои машины. Дело в том, что это считается внесением изменений в конструкцию транспортного средства и требует соответствующего оформления. Хотя этот порядок в ГИБДД называют упрощенным, он таким совсем не кажется.
Прежде чем начать установку оборудования, надо обратиться в аккредитованную испытательную лабораторию за заключением предварительной технической экспертизы. Затем в ГИБДД требуется взять разрешение на внесение изменений. Заявление можно отправить на электронный адрес.
Получили разрешение - начинайте установку оборудования. После этого производитель работ выдает заявление-декларацию. И заявитель повторно обращается в аккредитованную лабораторию для проведения технической экспертизы после внесенных изменений. С квитанцией об оплате госпошлины, со всем пакетом документов транспортное средство предоставляется для осмотра. По результатам оформляется свидетельство соответствия. Остается внести изменения в данные об авто, обратившись в регистрационное отделение РЭУ ГИБДД.
Только после этого владелец автомобиля сможет получить компенсацию на его переоборудование.
Кстати
На одном из сахалинских предприятий в этом году появился тягач на газомоторном топливе. В числе преимуществ машины - экономия на техобслуживании, в частности, на замене масла, а также на топливных фильтрах. Автомобиль легко заводится даже при температуре минус сорок. К плюсам хозяева тягача отнесли и невозможность кражи метана, в отличие от дизельного топлива.