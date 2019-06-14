К концу года на Сахалине намерены довести количество автомобилей на газовом топливе до тысячи. Задача вполне реальная, если учесть, что за прошлый год экологичных машин в регионе стало в два с лишним раза больше, чем в 2017-м, - 518 единиц против 201. Добавляют уверенности и действующие на территории области меры поддержки для тех, кто хочет использовать транспорт на газомоторном топливе. Но есть и сдерживающие факторы, которые надо преодолеть.

Пока АГЗС есть только в Южно-Сахалинске и Корсакове. В ближайшие годы на Сахалине построят еще девять станций и запустят шесть передвижных заправщиков. Фото: Евгения Шерешевская/РГ

Расходы делим на десять

Новый автомобиль с кузовом грузоподъемностью четыре тонны и механическим погрузчиком приобрел недавно сахалинский фермер Виктор Константинов. В его хозяйстве, расположенном в Корсаковском районе, - большое стадо овец, коровы и свиньи. А участок, где он заготавливает корма для животных, выделили в соседнем Долинском районе. Машина крайне необходима для перевозки сена и сельхозтехники. Приобрести ее фермер смог, оплатив всего десять процентов стоимости. Остальные 90 составила субсидия по программе перевода транспорта на газомоторное топливо. Именно такой размер компенсации предусмотрен для сельхозпроизводителей региона, приобретающих технику с газобаллонным оборудованием.

Сахалинская область - лидер в России по внедрению мер поддержки населения при переводе транспорта на голубое топливо. В их числе - снижение на 50 процентов транспортного налога, 70-процентная компенсация затрат на переоборудование автомобилей. Для льготников размер последней может составить 100 процентов, но не больше 105 тысяч рублей. Маркетинговая программа позволяет получить топливную карту с бонусами до 50 процентов. Есть и возможность аренды газобаллонного оборудования.

Запрет на бензин

Средства на покупку техники, работающей на газомоторном топливе, выделяют ежегодно.

- В Южно-Сахалинске и Корсакове автобусы и машины для ЖКХ закупают только в "газовом исполнении". В следующем году планируется ввести в этот круг Невельск, Холмск, Долинск и Аниву, - рассказал начальник управления регионального агентства по развитию электроэнергетики и газификации Данила Вертопрахов.

По его словам, в ближайшее время будет вводиться запрет на приобретение техники на бензине для муниципальных предприятий в тех районах, где имеется газовая заправочная инфраструктура.

Сахалинская область - лидер в России по внедрению мер поддержки населения при переводе техники на голубое топливо

- В 2018 году использование газа позволило нам отказаться от жидкого топлива, объем которого равен 84 груженым бензовозам и тем самым благоприятно повлиять на экологию. Ежегодно эта цифра будет расти, - уверен Данила Вертопрахов.

Сами поставщики считают ключевым двигателем газомоторного рынка экономичность. Хотя экологическая составляющая тоже весома и двигатели на газе соответствуют высокому классу Евро-5, экономия все же доминирует. В среднем стоимость передвижения на газе в три раза ниже, чем на жидком топливе. При этом газовый двигатель по техническим показателям не уступает дизельному.

Короткий поводок

Однако топлива экологичный автомобиль потреб­ляет больше, и, хотя обходится оно все равно дешевле, это очень серьезный минус. Отправиться на газовом авто из областного центра далеко на север острова мало кто решится по простой причине: топлива в баллонах хватит не больше чем на 400 километров пути (для некоторых автомобилей этот показатель гораздо ниже). А автогазозаправочные станции (АГЗС) есть пока только в Южно-Сахалинске и Корсакове.

- Чтобы предприятия и население активно пере­оборудовали свои машины под газомоторное топливо и покупали новый транспорт на газе, необходима сеть АГЗС. Поэтому задача на ближайшие годы - построить девять станций и запустить шесть передвижных заправщиков, - поделился планами Данила Вертопрахов.

К слову, для инвесторов строительства газовых заправок также предусмотрены компенсации.

Бумажный тормоз

Но есть и довольно веская причина, по которой многие автомобилисты не решаются устанавливать газобаллонное оборудование на свои машины. Дело в том, что это считается внесением изменений в конструкцию транспортного средства и требует соответствующего оформления. Хотя этот порядок в ГИБДД называют упрощенным, он таким совсем не кажется.

Прежде чем начать установку оборудования, надо обратиться в аккредитованную испытательную лабораторию за заключением предварительной технической экспертизы. Затем в ГИБДД требуется взять разрешение на внесение изменений. Заявление можно отправить на электронный адрес.

Отправиться на газовом авто далеко на север Сахалина мало кто решится по простой причине: топлива в баллонах хватит не больше чем на 400 километров пути

Получили разрешение - начинайте установку оборудования. После этого производитель работ выдает заявление-декларацию. И заявитель повторно обращается в аккредитованную лабораторию для проведения технической экспертизы после внесенных изменений. С квитанцией об оплате госпошлины, со всем пакетом документов транспортное средство предоставляется для осмотра. По результатам оформляется свидетельство соответствия. Остается внести изменения в данные об авто, обратившись в регистрационное отделение РЭУ ГИБДД.

Только после этого владелец автомобиля сможет получить компенсацию на его переоборудование.

Кстати

На одном из сахалинских предприятий в этом году появился тягач на газомоторном топливе. В числе преимуществ машины - экономия на техобслуживании, в частности, на замене масла, а также на топливных фильтрах. Автомобиль легко заводится даже при температуре минус сорок. К плюсам хозяева тягача отнесли и невозможность кражи метана, в отличие от дизельного топлива.