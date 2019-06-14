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14.06.2019 05:14
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В фестивале "Сахалинская рампа" участвуют театры из пяти стран

Текст: Евгения Шерешевская
Фото: Пресс-служба Международного театрального центра им.А.П.Чехова Фото: Пресс-служба Международного театрального центра им.А.П.Чехова
Фото: Пресс-служба Международного театрального центра им.А.П.Чехова

Четвертый фестиваль "Сахалинская рампа" открылся в Южно-Сахалинске. В течение 18 дней на его площадках покажут свои спектакли 15 театров из пяти стран, сообщили в пресс-службе Международного театрального центра им.А.П.Чехова.

В Южно-Сахалинске соберутся коллективы из Москвы и Санкт-Петербурга, Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре (Хабаровский край), Ростова-на-Дону (Ростовская область), Новосибирска (Новосибирская область), Минусинска (Красноярский край), Нюрбы (Республика Саха (Якутия)). А также гости из Казахстана (Алматы), Китая (Нанкин), Сербии (Белград) и Финляндии (Хельсинки).

Фото: "ИНОЕКИНО"
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Открыл фестиваль спектакль сахалинского Чехов-центра "Теркин" (режиссер Евгений Зимин), премьера которого состоялась несколько дней назад. После показа зрители обсудили увиденное с экспертами. Первый фестивальный день завершился концертом сахалинской группы "Real Time" и фаер-шоу на театральной площади.

В программу "Сахалинской рампы", кроме спектаклей, вошли мастер-классы, творческие встречи, концерты и множество других мероприятий.

С 22 по 27 июня будет работать лаборатория для молодежи "Я - Остров". Ее участники вместе с режиссером Иваном Чижовым и художником Ольгой Павлович из Санкт-Петербурга исследуют тему границ - пространственных, личностных, границ комфорта. Также они поговорят об отличиях жизни на острове и материке. Итогом лабораторной работы станет общий перфоманс.

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