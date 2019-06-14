В Забайкалье задержан занимавшийся пропагандой терроризма мужчина

Сотрудники ФСБ задержали в Чите 23-летнего мужчину, прибывшего в краевой центр для нелегального приобретения оружия и боеприпасов. Установлено, что молодой человек занимался пропагандой терроризма среди своих знакомых, а также в интернете.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Управления ФСБ, задержанный вынашивал планы переезда в Сирийскую Арабскую Республику и вступления в ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ террористической группировки "ИГИЛ").

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Выясняются обстоятельства ситуации, устанавливаются преступные связи подозреваемого.