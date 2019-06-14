В Приморье медведь после танца на камеру попытался сгрызть компромат

Эффектный танец гималайского медведя удалось записать одной из фотоловушек в национальном парке "Земля леопарда". Правда, после этого зверь решил уничтожить память о своем выступлении.

К счастью, карта памяти, находившаяся в камере, осталось целой и запись сохранилась. Ее разместили на сайте нацпарка.

Ролик начинается с того, что медведь, не торопясь, идет между деревьями. Остановившись у одного из них, он чешет спину о ствол. Эти медвежьи движения выглядят столь забавно, что их часто сравнивают с танцем. После этого косолапый заметил фотоловушку. Приблизившись к ней, он сначала задел камеру лапой, а после пустил в ход зубы.

"Хотя зверь на время прервал процесс съемки, повреждение камеры оказалось не фатальным, и она подлежит ремонту", - рассказали сотрудники нацпарка.

Отмечается также, что именно медведи из-за своего природного любопытства чаще всего ломают "ловушки" на территории парка. Но видеосвидетельства этих нападений сохраняются редко.