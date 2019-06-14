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14.06.2019 09:50
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Выпуск косаток из приморской "китовой тюрьмы" отложили

Текст: Дина Непомнящая
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Четырех косаток, находящихся в вольерах в бухте Средней, планировали выпустить на свободу 13 июня. Однако выпуск морских млекопитающих решили отложить на неделю. Об этом ТАСС сообщил представитель ответчика в ходе рассмотрения во Фрунзенском районном суде Владивостока дела о нарушении правил рыболовства компанией "Океанариум-ДВ".

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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Отмечается, что косаток планировали выпустить непосредственно в бухте. При этом большинство экспертов считают, что освободить животных лучше там, где они были выловлены. Это мнение озвучивал и французский океанолог Жан-Мишель Кусто, который вместе со своей командой в апреле приезжал в Приморье.

Какие именно из пленников "китовой тюрьмы" через несколько дней могут отправиться в свободное плавание, не уточняется. Пресс-службы компаний-отловщиков пока комментариев не дают.

Справка "РГ"

В бухте Средняя несколько месяцев находятся десять косаток и 87 белух. Изначально животных было больше, но некоторые из них "сбежали". Морские млекопитающие предназначались для продажи в океанариумы. Как законность их отлова, так и условия содержания вызвали массу претензий. Были возбуждены уголовные и административные дела.

31 мая Южно-Сахалинский городской суд частично удовлетворил иск общественной коалиции "Свободу косаткам и белухам", к Росрыболовству, Росприроднадзору и компаниям-отловщикам, признав незаконными выданные разрешения на вылов животных. Однако суд не поддержал требования о выпуске.

Вместе с тем в июне, в ходе Петербургского международного экономического форума, министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин заявил, что косаток и белух выпустят из "китовой тюрьмы" до конца лета.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Ситуация с "китовой тюрьмой" в Приморье
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