Выпуск косаток из приморской "китовой тюрьмы" отложили

Четырех косаток, находящихся в вольерах в бухте Средней, планировали выпустить на свободу 13 июня. Однако выпуск морских млекопитающих решили отложить на неделю. Об этом ТАСС сообщил представитель ответчика в ходе рассмотрения во Фрунзенском районном суде Владивостока дела о нарушении правил рыболовства компанией "Океанариум-ДВ".

Отмечается, что косаток планировали выпустить непосредственно в бухте. При этом большинство экспертов считают, что освободить животных лучше там, где они были выловлены. Это мнение озвучивал и французский океанолог Жан-Мишель Кусто, который вместе со своей командой в апреле приезжал в Приморье.

Какие именно из пленников "китовой тюрьмы" через несколько дней могут отправиться в свободное плавание, не уточняется. Пресс-службы компаний-отловщиков пока комментариев не дают.

Справка "РГ"

В бухте Средняя несколько месяцев находятся десять косаток и 87 белух. Изначально животных было больше, но некоторые из них "сбежали". Морские млекопитающие предназначались для продажи в океанариумы. Как законность их отлова, так и условия содержания вызвали массу претензий. Были возбуждены уголовные и административные дела.

31 мая Южно-Сахалинский городской суд частично удовлетворил иск общественной коалиции "Свободу косаткам и белухам", к Росрыболовству, Росприроднадзору и компаниям-отловщикам, признав незаконными выданные разрешения на вылов животных. Однако суд не поддержал требования о выпуске.

Вместе с тем в июне, в ходе Петербургского международного экономического форума, министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин заявил, что косаток и белух выпустят из "китовой тюрьмы" до конца лета.