В Приморье вновь заговорили о создании программы подготовки кадров для села, идея которой витает в воздухе уже несколько лет. Активизировал этот процесс заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов во время недавнего визита в край, отведя местным чиновникам две недели на разработку документа.

Он связал привлечение квалифицированных кадров в отрасль с управленческой реформой, затеянной в региональной администрации, которая собирается переформатироваться в краевое правительство.

- Уверен, что с преобразованием департамента сельского хозяйства в министерство решится проблема с дефицитом квалифицированных кадров и улучшится производительность труда, - сказал он.

Возможно, министр в отличие от главы департамента будет знать некий секрет, как и где готовить специалистов для агропромышленного комплекса и, главное, чем привлечь их на работу в село. Пока же ситуация с наполнением этой отрасли кадрами, мягко говоря, оставляет желать лучшего. О том, что в средние учебные заведения агропромышленного профиля молодые люди поступают по остаточному принципу, но, даже окончив их, не идут работать по специальности, "РГ" подробно писала в выпуске "Экономика Дальнего Востока" за 5 апреля прошлого года. Как оказалось, не менее остро в крае стоит и проблема обеспеченности АПК кадрами с высшим образованием. Между тем сельское хозяйство объявлено в регионе приоритетной отраслью, куда государство и бизнес направляют серьезные инвестиции.

Уже первые шаги в разворачивании на территории Приморья новых аграрных производств выявили дефицит специалистов, которых сегодня многим инвесторам приморского агропрома приходится завозить из других регионов России. И это при наличии в крае своего аграрного вуза - Приморской государственной сельскохозяйственной академии (ГСХА).

- Вуз работает на основе государственного задания. В этом году мы должны принять на бюджет 374 студента дневной и заочной форм обучения, из них более 200 - на профильные аграрные направления подготовки. Но под какие рабочие места мы будем готовить эти кадры, каковы кадровые перспективы уже запущенных в крае аграрных инвестпроектов? Такой официальной информации у академии нет, а те прогнозы потребности в наших выпускниках, что до нас доходят, просто удивляют! Например, в программе подготовки кадров для ключевых отраслей экономики ДФО до 2025 года нужда в специалистах высшей квалификации для приморского АПК определена всего в два человека - один ветеринар и один земле­устроитель. Не понимаю, откуда такая цифра взялась, тем более что краевой департамент труда и занятости указывает совсем иные, гораздо большие, цифры, - говорит ректор академии Андрей Комин.

Как формировались удивившие ректора данные, сказать трудно. Между тем у специалистов, занятых подготовкой кад­ров для агропрома, есть претензии и к зашедшему в край бизнесу. Например, к компаниям, которые построили свинокомплексы в ТОР "Михайловский". Приморские учебные заведения могли бы целенаправленно обучать для них специалистов, знай они заранее, сколько и какого профиля кадры будут нужны. Ведь инвесторы не один год готовились к осуществлению проектов, а о качестве будущих работников не побеспокоились.

Уже первые шаги в разворачивании новых аграрных производств выявили дефицит специалистов, которых при наличии в Приморье своего аграрного вуза приходится приглашать из других регионов

Создаваемая программа подготовки специалистов для сельского хозяйства Приморья будет включать все необходимые аспекты. Особое внимание, как отметили на недавнем краевом общественном совете по развитию АПК, должно быть уделено связке "учебное заведение - агропредприятие", поскольку в этой отрасли, как ни в какой другой, невозможно профессиональное становление только в аудиториях. А сельскохозяйственные компании, к сожалению, не всегда готовы поддержать образовательные учреждения в практической подготовке студентов.

- Бизнес, как правило, требует: "Дайте нам готовых специалистов", но при этом не хочет принимать студентов для прохождения практики. Понимание, что обучение молодых ребят на производстве есть инвестирование в свое предприятие, идет с трудом. Но тем не менее с рядом компаний мы нашли общий язык. Они готовы принимать студентов на так называемую сквозную практику в течение всего учебного года по три-четыре человека. В итоге через три года обучения бизнес получает подготовленного под свою специфику специалиста, - рассказывает Андрей Комин.

Более того, согласно нынешним образовательным стандартам в подготовке специалистов должны принимать участие потенциальные работодатели. Они же должны быть обязательно заняты в процессе государственной итоговой аттестации. Среди приморских предприятий, успешно работающих со студентами сельхозакадемии, на общественном совете названы компании "Грин Агро", "Уссурийский конезавод", "Золотая долина", "ДВПромМаш" и другие. К слову, обучающаяся в академии молодежь имеет возможность проходить практику и в западных регионах страны, и за рубежом, например, в КНР.Андрей Комин и его коллеги из средних учебных заведений агропромышленного направления понимают, что материальная база сельхозпредприятий сегодня гораздо лучше, чем та, которой располагают вуз и колледжи. А возможность увидеть современное оборудование и поработать на нем становится для студента еще одним аргументом в правильности выбранной профессии.

Примерно 70 процентов тружеников агропромышленного комплекса Приморья - люди предпенсионного возраста, 40 процентов не имеют профильного образования. Чем можно привлечь в село получившую специальность молодежь? Исследования, проведенные в приморской сельхозакадемии, показывают, что выпускников, намеренных работать в сельском хозяйстве, интересует даже не столько уровень начальной зарплаты, сколько перспективы карьерного роста и социальная составляющая: жилье, детские сады, медобслуживание.

Стало быть, разработка программы подготовки специалистов для АПК потому и не идет гладко и быстро, что касается не просто обучения, но и закрепления кадров на селе. А здесь определяющими являются перспективы социально-экономического развития региона в целом.