Нижегородский подросток погиб при попытке сделать селфи на опоре ЛЭП

Четырнадцатилетний мальчик получил смертельную травму, пытаясь сделать селфи на опоре линии электропередачи (ЛЭП) в Первомайске Нижегородской области.

Как сообщает пресс-служба компании "Нижновэнерго", вечером 11 июня в Первомайский РЭС поступило сообщение из дежурной части отделения полиции по Первомайскому району МО МВД России "Дивеевский" о том, что под одной из опор обнаружено тело подростка. По предварительным данным, он поднялся на опору линии электропередачи, чтобы сделать селфи.

В связи с этим энергетики напоминают о необходимости соблюдать правила безопасного поведения вблизи энергообъектов. Запрещено подниматься на опору ВЛ, проникать внутрь огороженной территории или в распределительные устройства подстанции.

Также не следует приближать монопод (палку для селфи) к проводам ВЛ и прочим токоведущим частям - длины монопода может быть достаточно, чтобы получить электротравму, даже если контакта с энергооборудованием, находящимся под напряжением, не было. Попасть под напряжение можно, не касаясь токоведущих частей, а только приблизившись к ним. В воздушном промежутке между электроустановкой и телом возникнет электрическая дуга, которая способна убить на месте.