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14.06.2019 13:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Башкирии нашли мужчину, "умершего" после кражи 22 млн рублей

Текст: Гульназ Данилова (Уфа)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Башкирии сотрудники управления уголовного розыска МВД по РБ и Росгвардии задержали 40-летнего директора потребительского кооператива, подозреваемого в присвоении более 22 миллионов рублей пайщиков. Он скрывался от правосудия с 2017 года, когда его объявили в федеральный розыск, и даже инсценировал собственную смерть. Родственники сообщили в полицию, что он якобы утонул в реке - на берегу осталась лишь его одежда. Но проверка показала, что это обман, сообщили в МВД по республике.

Фото: iStock
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Полицейские обнаружили беглеца в одной из деревень Дуванского района Башкирии. Сегодня по решению суда его арестовали.

Оперативники установили, что кредитно-потребительский кооператив, руководимый подозреваемым, действовал в Дуванском, Кигинском, Салаватском районах республики. Надеясь получить выгоду, люди несли сюда деньги, причем размер взноса варьировался от 50 до 600 тысяч рублей. Кроме того, около 40 местных жителей хотели обналичить с помощью кооператива материнский капитал. Они передали сертификаты директору и открыли в банках расчетные счета.

По версии следствия, директор кооператива снял с этих счетов деньги граждан, расписавшись за них в финансовых документах.

- В ходе следствия установлено, что всего от мошеннических действий подозреваемого пострадали около 70 человек, - уточнили в пресс-службе МВД по РБ. - В отношении директора финансовой организации было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ о мошенничестве в особо крупном размере.

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