В Нижегородской области памятники культуры сдадут в аренду за рубль

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановление о сдаче объектов культурного наследия (ОКН) в аренду за один рубль. Взять памятник в пользование за символическую плату смогут инвесторы, которые готовы восстановить объект, находящийся в неудовлетворительном состоянии.

Документ устанавливает порядок предоставления физическим и юридическим лицам в аренду неиспользуемых и относящихся к госсобственности Нижегородской области ОКН и порядок расторжения договоров аренды таких объектов. Он распространяется также на ценные объекты градостроительства и вновь выявленные ОКН, относящиеся к имуществу региона, либо закрепленные за государственными унитарными предприятиями или госучреждениями.

По словам министра имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергея Баринова, предоставление в аренду здания за 1 рубль на срок до 49 лет влечет за собой и определенные обязательства для инвестора. Например, срок разработки проектно-сметной документации по сохранению ОКН не должен превышать двух лет со дня передачи его в аренду. Также арендатор обязан предоставить банковскую гарантию проведения работ, составляющую не менее 35 процентов от суммы проектно-сметной документации.