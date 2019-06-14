В Оренбуржье суд арестовал рецидивиста, расстрелявшего мужчину у кафе

В Оренбуржье задержан подозреваемый в резонансном убийстве жителя Соль-Илецка. Неоднократно судимый 36-летний мужчина заключен под стражу.

По данным УМВД по региону, в июне текущего года он в составе группы лиц совершил нападение с применением огнестрельного оружия на 30-летнего соль-илечанина в районе местного развлекательного комплекса "Зодиак". Пострадавший скончался в больнице. Злоумышленники скрылись с места происшествия. По факту группового убийства было возбуждено уголовное дело.

- На поиски преступников был поднят по тревоге личный состав отдела МВД России по Соль-Илецкому городскому округу и ближайших отделов полиции, на дорогах выставляли посты. Лесополосы прочесывались с применением служебно-розыскных собак, - уточнили в пресс-службе УМВД по Оренбургской области. - В результате были обнаружены два автомобиля, на которых скрылись злоумышленники, и другие вещественные доказательства.

По подозрению в убийстве задержан ранее неоднократно судимый житель Оренбургской области 1983 года рождения. Розыск соучастников преступления продолжается.