В Пензе бывший главврач онкодиспансера отправится в колонию за взятки

В Пензе вынесли приговор бывшему главному врачу онкологического диспансера, который во время исполнения служебных обязанностей был задержан при получении взятки. Он отправится в колонию строго режима на пять лет. Ему также придется выплатить штраф в 11 миллионов рублей.

Как сообщили в прокуратуре Пензенской области, 46-летний мужчина был осужден по статье 290 УК РФ "Получение взяток в особо крупном и крупном размере". Общая сумма по доказанным эпизодам составила 1,6 миллиона рублей.

Следствием установлено, что с декабря 2016 по апрель 2018 года подсудимый получал денежное вознаграждение за обеспечение условий участия двух фармацевтических компаний в аукционах о поставках лекарственных препаратов в областной онкологический диспансер, который он возглавлял.

Железнодорожный районный суд Пензы назначил мужчине наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также крупный штраф. Он лишен права занимать руководящие должности в организациях здравоохранения сроком на три года.

Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.