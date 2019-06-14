В селе Пензенской области произошла массовая драка, есть пострадавшие

Массовая драка произошла накануне вечером в селе Чемодановка Пензенской области. Нападавшие использовали подвернувшиеся под руку камни. Пять человек получили телесные повреждения, двое госпитализированы. Повреждены несколько автомобилей.

Как сообщили в УМВД по Пензенской области, на улице Кузнецова произошел бытовой конфликт между местными жителями, который вылился в массовое побоище. На момент прибытия сотрудников полиции участники драки разошлись. Их личности установлены. По данному факту возбуждены два уголовных дела. Обвинения пока никому не предъявлены. Проводится проверка.

"По ситуации в Чемодановке. Я лично переговорил с врио начальника УВД по Пензенской области и главой района, ситуация на общем жестком контроле, специалисты выясняют причины конфликта и все обстоятельства", - говорится в комментариях от лица главы региона Ивана Белозерцева.