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14.06.2019 17:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Тольятти загорелся склад с резиной на площади 500 "квадратов"

В Тольятти произошел пожар на складе резинотехнических изделий. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное МЧС, огонь распространился на площади 500 квадратных метров.

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По данным агентства, пожар возник на складе, расположенном на улице Южное шоссе. Горит резина и утеплитель. Как уточнили в спасательном ведомстве, огонь бушует внутри здания. Как сообщает ТАСС, из-за пламени произошло частичное обрушение крыши, кроме того существует угроза перехода огня на кровлю здания.

По предварительным данным, пострадавших и погибших нет.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область
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