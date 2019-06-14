В Тольятти загорелся склад с резиной на площади 500 "квадратов"

В Тольятти произошел пожар на складе резинотехнических изделий. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное МЧС, огонь распространился на площади 500 квадратных метров.

По данным агентства, пожар возник на складе, расположенном на улице Южное шоссе. Горит резина и утеплитель. Как уточнили в спасательном ведомстве, огонь бушует внутри здания. Как сообщает ТАСС, из-за пламени произошло частичное обрушение крыши, кроме того существует угроза перехода огня на кровлю здания.

По предварительным данным, пострадавших и погибших нет.