В Уфе под видом бананов перевозили насвай

В центре Уфы, на улице Ленина, сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РБ задержали грузовик, в котором под видом бананов в картонных коробках перевозили около 190 килограммов насвая.

- По предварительным данным, такое большое количество никотиносодержащей смеси предназначалось для оптового и розничного распространения на территории Уфы, - сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Выяснилось, что поставкой насвая в разные точки города занимался 29-летний безработный уроженец Пермского края. В арендованном им гараже полицейские обнаружили и изъяли мешок еще с 38 килограммами табачной смеси.

До сих пор задержанный не попадал в поле зрения правоохранителей, но сейчас его привлекут к административной ответственности по ч.2 ст.14.53 КоАП РФ.

Вся изъятая партия весом более 225 килограммов направлена на экспертизу. Сотрудники полиции устанавливают грузоотправителя и получателя товара.