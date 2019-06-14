Жительница Пензы взыскала со "скорой" деньги за падение с носилок

Сто тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда удалось взыскать жительнице Пензы с областной станции скорой помощи. Во время госпитализации женщину уронили с носилок на асфальт. Она разбила лицо и получила черепно-мозговую травму.

Как сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда, где велось разбирательство, инцидент произошел в апреле прошлого года. Истице вызвали "скорую" из-за приступа эпилепсии. У приемного отделения горбольницы № 5 носилки опрокинулись, и пациентка упала на асфальт. Позже она была доставлена в другую больницу, где у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, ушибы и ссадины на лице. В стационаре ей пришлось провести десять дней.

Судебная медицинская экспертиза расценила полученные при транспортировке повреждения как вред здоровью средней тяжести. Суд увидел в действиях сотрудников скорой помощи факты ненадлежащего оказания медицинских услуг.

Истица просила взыскать с ответчиков двести тысяч рублей, но суд, снизил сумму иска до ста тысяч, руководствуясь требования разумности и справедливости.