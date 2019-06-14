Степень износа основных производственных фондов в промышленности Алтайского края колеблется от 70 до 75 процентов, в зависимости от отраслевой принадлежности. Коэффициент обновления технологического оборудования на предприятиях различных отраслей в среднем составляет шесть процентов.

Затраты предприятий на ввод нового оборудования и внедрение новых технологий за последние три года сократились на тринадцать процентов. В 2015-2017 годах инвестиции в основной капитал промышленности снизились на четырнадцать процентов к предыдущему сопоставимому периоду. 88 процентов инвестиций - собственные средства, двенадцать - заемные из разных источников. Объем собственных средств ограничивается низкой рентабельностью. Затраты на один рубль товарной продукции в среднем по промышленным предприятиям - 97 копеек.

Можно много говорить о причинах низкой эффективности производства и низких темпов его обновления, но нам не удастся уйти от признания того факта, что в стране отсутствует внятная инвестиционная политика, направленная на решение перезревшей проблемы обновления основных производственных фондов, в частности, в обрабатывающей промышленности. Рассуждения на тему, а как будут использоваться инвестиции, если их выдадут, - это все от лукавого.

Часто можно слышать: "Не надо раскручивать маховик инфляции". Даже на бытовом уровне. Но стоит ли бояться закачивания денег в экономику? В последние годы на оборонных предприятиях края наблюдается явный подъем. Денежные вливания позволили наконец-то обновить производственные мощности, внедрить новые технологии, обучить персонал и начать платить ему более-менее приемлемую зарплату. Но здесь была политическая воля руководства страны: надо дать деньги, потому что это необходимо для укрепления обороноспособности. То же самое - с Крымским мостом. Но мост от нас далеко, а вот тема сельхозмашиностроения краю близка. Получив различные виды господдержки (к сожалению, заканчивающейся), отрасль резко пошла вверх, и мы практически ушли от импорта в этой сфере.

Целью современной промышленной политики должен быть не количественный, а качественный рост. С 2004-го по 2018-й промышленное производство в обрабатывающей отрасли страны в среднем росло на 2,5 процента в год. Однако этот этап роста - подчеркну, восстановительного! - заканчивается, так как заканчиваются запасы неиспользуемых производственных мощностей. Растут затраты и издержки производства. Хотим мы этого или нет, но дальше возможен рост только на качественной основе, на базе новых технологий. Сейчас много говорят о цифровизации. Это дело нужное, но давайте не будем обманывать себя и увлекаться экономическим романтизмом. Наша обрабатывающая промышленность за редким исключением к "цифре" не готова - ни по состоянию оборудования, ни по уровню технологий.

Регионам Западной Сибири нужна активизация межрегионального сотрудничества. Необходимы крупные совместные мегаинвестиционные проекты. А то ведь до смешного доходит: каждый субъект развивает свой туризм. Инвестиции размазываются, эффективность низкая. Юго-Западная Сибирь - это единое экономическое пространство, и местные бизнес-элиты должны это понять.