В марте 2019 года на Всероссийском совещании по промышленной безопасности в Междуреченске обсуждалась профилактика антинаркотических мероприятий на опасном производстве. Как эту задачу решает наркологическая служба Кузбасса?

Андрей Лопатин, главный нарколог Сибирского федерального округа:

- Российское законодательство не предусматривает комплексного подхода к профилактике употребления психоактивных веществ (ПАВ) на предприятиях угольной промышленности. Но для Кузбасса, все шахты и разрезы которого относятся к категории особо опасных, проблема употребления ПАВ и алкоголя особенно актуальна. Поэтому в 2006-2007 годах в регионе были приняты законы "О мерах по выявлению на территориях угледобывающих и горнорудных предприятий лиц, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения" и "Об усилении ответственности за нарушение условий безопасности и охраны труда в организациях угольной промышленности". После этого практически на всех предприятиях угольной отрасли Кузбасса были открыты кабинеты для тестирования на наличие алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ. В результате количество выявляемых работников с признаками употребления психоактивных веществ сократилось в семь (!) раз.

Но со временем на наркотическом рынке появились синтетические наркосредства, вызывающие тяжелые психические расстройства при отсутствии внешних признаков употребления и не выявляемые обычным тестированием. Поэтому на совещании в Междуреченске производственникам рекомендовали при проведении предсменных, предрейсовых и после-сменных, послерейсовых медосмотров для определения ПАВ оснастить кабинеты диагностическими приборами нового поколения.

Мы также выяснили, что работодатели перестали обращать внимание на факты трудоустройства на опасные производства наркозависимых. Дело в том, что предварительные и периодические осмотры сегодня можно пройти в частных медорганизациях, не имеющих наркологических баз данных. А внутрисменные осмотры сейчас вообще не проводятся, что может способствовать употреблению наркотических средств и алкоголя на рабочих местах. Кроме того, на многих крупных угледобывающих и горнорудных предприятиях есть участки, расположенные отдаленно. Значит, для проведения мед-осмотров (как предсменных, так внутрисменных и после-сменных) должны быть организованы специально оборудованные передвижные медпункты.

С 2005 по 2017 годы мы наладили партнерские отношения со всеми крупными и средними горнорудными и угледобывающими предприятиями Кемеровской области. Продолжаем сотрудничать в плане организации медосмот-ров, направления на медосвидетельствование, отстранения от работы страдающих наркологическими расстройствами. Информируем о новых наркотических средствах, распространенных на территории Кузбасса, признаках их употребления и методах выявления.

Систематическое обследование лиц с признаками хронического злоупотребления алкоголем по предлагаемой нами современнейшей методике должно привести к уменьшению количества пьяных на производстве. В то же время для Кузбасса остается актуальной проблема внезапных смертей, которые зачастую связаны с хронической алкогольной интоксикацией. Это тоже оборачивается убытками для работодателей.

Сотрудники нашей службы не только обучают медработников предприятий, но и взаимодействуют с надзорными ведомствами и администрацией области. Уделяют внимание оснащению средствами выявления современных нар-котиков. И мы призываем работодателей внедрять систему неожиданных, масштабных, одномоментных рейдов, охватывающих весь контингент сотрудников. Мы предлагаем горнякам специализированную помощь с последующим возвращением к работе. А вопросы перевода на менее опасный участок или направления на лечение решают врачебные комиссии.

Считаем, что схема проведения областной наркологической службой медосмотров и ежегодных рейдов на угольных предприятиях должна быть утверждена законодательно. А контроль качества обследования работников отрасли со стороны надзорных органов - усилен.

Кемеровский областной клинический наркологический диспансер (ГБУЗ КО КОКНД):



650010, г. Кемерово, ул. Карболитовская, 15,



тел. (384-2) 75-39-66,



факс: (384-2) 75-62-90,



e-mai: koknd@mail.ru



http://narco42.ru

Уважаемые коллеги!



Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем медицинского работника! Ваш каждодневный напряженный труд возвращает пациентам самое ценное - здоровье. Желаю достижения новых высот в работе, мира, добра и благополучия в жизни!

Виктор Райх, главный врач Новокузнецкого наркологического диспансера:

- На юге Кузбасса большое количество горнодобывающих, металлургических и других промышленных предприятий. Особое внимание здесь приходится уделять выявлению, лечению и профилактике наркологических расстройств.

Наша основная задача - обеспечить медицинской наркологической помощью жителей Новокузнецка и близлежащих территорий. Но мы работаем и с предприятиями по договорам о проведении предварительных медицинских осмотров при трудоустройстве и ежегодных медосмотров в соответствии с трудовым законодательством. Кроме того, наши специалисты осуществляют предрейсовые осмотры работников автотранспортной отрасли и предсменные осмотры на промышленных предприятиях разного профиля. С большинством из них заключены договоры о проведении медицинского освидетельствования - речь прежде всего о шахтах, разрезах, обогатительных фабриках и других структурных подразделениях угольных компаний.

Процедура освидетельствования начинается на проходной. Если при проверке с помощью алкотестеров в пробах выдыхаемого воздуха обнаруживается этанол, работника направляют в здравпункт. Наличие алкоголя подтвердилось - в наркодиспансер на медицинское освидетельствование.

Конечно, при необходимости на предприятии могут проводить предварительное тестирование на наркотики самостоятельно, но результат исследования будет неокончательный, так как этот вид тестирования не позволяет с точностью подтвердить или опровергнуть наличие психоактивных веществ в организме. Только сотрудничество с профильным государственным медучреждением, имеющим в арсенале современную лабораторию, оснащенную специальным оборудованием и методиками, дает возможность проводить исследования на наличие алкоголя, наркотических, токсических веществ в биологических жидкостях человека. Причем после вступления в силу новых документов минздава РФ о порядке медицинского освидетельствования врач проводит не только опрос, осмотр, но и полное обследование граждан - как на наличие алкоголя, так и в большинстве случаев на наличие наркотиков. И лишь потом составляет заключение.

После трагических событий на шахтах Кузбасса предприятия практиковали предсменные единовременные осмотры горняков. В забой каждая смена спускалась только после прохождения экспресс-обследования у нарколога. Оно занимало много времени, но предприятия шли на это ради безопасности. Конечно, наркоман в забой не пойдет, ведь у него главная цель - добыть дозу, а не уголь. Но настороженность должна быть, ведь тех, кто употребляет наркотики эпизодически, тоже нельзя допускать к опасным производствам. Тем более что некоторые современные наркотики уже при однократном употреблении вызывают выраженные изменения сознания, галлюцинации, психомоторное возбуждение, и такие люди становятся опасными и для себя, и для окружающих. А уж последствия для работников, допускающих наркотизацию, если их труд связан с пребыванием на высоте, работой с электрическим или высокоточным оборудованием, с выполнением подземных работ, даже представить страшно.

С большой ответственностью и вниманием мы относимся и к трудоустраивающимся на предприятия, и к тем, кто обращается к нам в связи с проведением предварительных медицинских осмотров. Ведь допуск к тяжелым работам и работам во вредных и опасных условиях противопоказан не только при наркомании, но и при алкоголизме и токсикомании. Задача врача-нарколога - выяснить наличие фактов употребления алкоголя или наркотиков, а также определить, имеется ли у человека зависимость от перечисленных веществ. Такие граждане могут быть направлены как на специализированные исследования, психодиагностику, так и на стационарное обследование. Решение о допуске их к работе принимает врачебная комиссия - после тщательного изучения всех имеющихся медицинских документов.

Нередко работодатели проявляют инициативу, отправляя на лечение того или иного проблемного работника. Если пациент дает согласие на врачебное вмешательство и диспансерное наблюдение, мы ему помогаем. Но, к сожалению, гораздо чаще от такого работника предпочитают избавиться, а не "воспитывать" и лечить.

В советский период на крупных промышленных предприятиях города функционировало 39 фельдшерских наркокабинетов. Сейчас такой сети нет, но идея ее восстановления существуют. В частности, о возрождении промышленной наркологии и необходимости постоянного присутствия на производственных объектах представителей нашей службы шла речь на I Международном женском форуме в Новокузнецке.

Общая наркоситуация на юге региона сегодня оценивается как стабильная. Однако заниматься проблемой в любом случае нужно. Конечно, многое зависит от финансового положения конкретных предприятий, их готовности нести затраты на проведение освидетельствований, чтобы минимизировать выход людей на работу в нетрезвом виде. Так или иначе, но все вредные и опасные производства заключают с нами договоры. Возможна и долгосрочная плановая работа, предусматривающая комплекс профилактических мероприятий, просветительских бесед, встреч со специалистами. Мы к этому готовы.

Новокузнецкий наркологический диспансер:



Взрослое диспансерное отделение: г. Новокузнецк, пр. Строителей, 52,



тел. 8(3843) 46-57-74,



E-mail: 0-guz-narkolog@kuzdrav.ru,



http:// nordis.ru



Детско-подростковое диспансерное наркологическое отделение: г. Новокузнецк, пр. Советской Армии, 53,



тел. 8(3843) 53-57-66,



E-mail: nardis@online.nkz.ru,



http:// nordis.ru

Дорогие коллеги!



От всей души поздравляю вас с Днем медицинского работника! Желаю вам долгих и счастливых лет жизни, крепкого здоровья, душевного тепла, добра и любви! Пусть ваш нелегкий труд, так необходимый обществу, всегда приносит удовлетворение и успех!

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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