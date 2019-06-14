Продолжающаяся реорганизация структуры медицинских учреждений не будет успешной без защиты интересов работников отрасли. О том, как решает эту задачу Кемеровская областная организация профсоюза работников здравоохранения, - разговор с ее председателем Любовью Егоровой.

Любовь Викторовна, экономический эффект от всех форм правозащитной работы специалистов вашей организации в 2018 году составил 81,7 миллиона рублей. За счет чего это произошло?

Любовь Егорова: Для начала напомню, что мы работаем с обращениями, консультируем и обучаем профсоюзные кадры по вопросам регулирования трудовых отношений, представляем интересы всех работников организации при заключении коллективных договоров, принятии работодателями локальных нормативных актов. А также в случае необходимости контролируем соблюдение прав членов профсоюза, защищая их перед работодателем, в том числе в комиссиях по трудовым спорам и в судах. При расчете экономического эффекта учитывались различные виды выплат работникам в результате восстановления нарушенных прав по требованию профсоюза.

Так, одно из учреждений здравоохранения проигнорировало областной нормативный акт об увеличении работникам с марта 2018 года должностных окладов. По обращению членов профсоюза мы провели внеочередную проверку соблюдения норм трудового законодательства. Главному врачу направили представление эти нарушения устранить, и в итоге вопрос решился в пользу работников, экономический эффект составил 62 миллиона рублей.

Почти 266 тысяч рублей было выплачено обратившемуся к нам коллективу станции скорой помощи. В другом случае 44 человека пострадали из-за нарушения порядка исчисления нормы рабочего времени при 36-часовой рабочей неделе. В результате вмешательства профсоюза в одном из учреждений не было допущено исключение выплат за стаж непрерывной работы и выслугу лет из системы оплаты труда организации. Эффект составил 2,7 миллиона рублей.

Кроме того, суды полностью или частично удовлетворили 28 из 34 рассмотренных с участием правового инспектора труда исков о нарушении пенсионных прав членов профсоюза. Им выплачено 4,8 миллиона рублей.

Каковы итоги проверок медицинских учреждений области по вопросам организации, оплаты, охраны труда?

Любовь Егорова: Наши специалисты провели в 2018 году 219 проверок, и более 87 процентов выявленных нарушений было сразу же устранено. В частности, отменили несколько приказов руководителей о сокращении либо исключении стимулирующей выплаты за стаж. В итоге всем работникам, включая не членов профсоюза, выплаты за непрерывный стаж вернули в полном объеме. А в нынешнем году в этих же медицинских организациях спор с работодателями возник по поводу итогов спецоценки условий труда (СОУТ). Работодатели высказывались за снижение до гарантированного минимума компенсационных выплат за вредность работникам, устроенным в организацию пос-ле 2014 года (когда был принят федеральный закон о СОУТ). Но благодаря вмешательству обкома профсоюза вопрос решился в пользу обратившихся.

Кроме того, работодатели в прошлом году начали активно сокращать продолжительность дополнительных отпусков сотрудникам, работающим во вредных условиях. Проверки медицинских организаций, как и направление представлений, результата не давали. По-этому мы выступили за нормативное закрепление вопроса на региональном уровне. И в сентябре 2018-го подписали дополнительное соглашение к региональному отраслевому соглашению с департаментом охраны здоровья населения Кемеровской области на 2016-2018 годы. Оно, в частности, гласит, что работодатели не имеют права снижать размер гарантий и компенсаций, установленных работникам на 1 января 2014-го. Благодаря допсоглашению у работников пяти медорганизаций были отозваны уведомления об изменении продолжительности ежегодного дополнительного отпуска, а также о снижении компенсационной выплаты за вредные условия труда.

Как оказалось, во многих организациях в нарушение Трудового кодекса РФ работники в рабочее время несут дополнительную нагрузку по приказу руководителей без заключения письменного соглашения (в нем должен быть указан и объем работ, и размер доплат). Факты необоснованной отмены доплат выявили на станциях скорой медицинской помощи и в ряде районных больниц. По требованию профсоюза восстановили права 2 683 работников, выплатив им 3,5 миллиона рублей.

Сейчас подобных нарушений практически не встретишь. Однако размер доплаты в соглашении зачастую устанавливается без учета объема и содержания порученной работы. За ее выполнение работники, вопреки региональному отраслевому соглашению, предусматривающему равную оплату за труд равной ценности, получают лишь пятьдесят-восемьдесят процентов от положенной суммы. Правовой инспектор труда регулярно направляет представления работодателям, допускающим такие нарушения. И мы очень надеемся, что в ближайшие годы они сведутся к нулю.

А как оценивается обоснованность предоставления работникам гарантий и компенсаций после спецоценки условий труда?

Любовь Егорова: В ряде учреждений итоги СОУТ учитывали не полностью, назначая работникам лишь те гарантии и компенсации, которые были установлены для них ранее при трудоустройстве. Например, присваивая класс условий труда 3.3, работодатели "забывали" про сокращенный рабочий день. А при установлении вредного класса условий труда не предоставляли положенную доплату за такую работу.

Технический инспектор труда провел экспертизы результатов СОУТ в 57 медорганизациях, после чего объем предоставляемых гарантий и компенсаций за труд во вредных и опасных условиях увеличился более чем на 700 рабочих местах. Речь идет в основном о районных больницах, где аттестующие организации допускали на разных стадиях спецоценки чисто технические ошибки. Но исправляли их оперативно. Поэтому в большинстве случаев наши экспертизы предшествовали утверждению отчета о СОУТ, и необходимые изменения тут же вносили в ее итоговые результаты. Таким образом, были скорректированы классы условий труда сотен работников, им сохранили ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск и повышенную зарплату.

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Поздравляю вас с профессиональным праздником! Труд врача и медицинской сестры нельзя назвать легким, и люди, отдающие ему себя без остатка, достойны огромного уважения и самых теплых слов. Позвольте выразить вам искреннюю благодарность и пожелать крепкого здоровья, долгих и счастливых лет жизни, удачи во всех делах, достатка и семейного благополучия, простого человеческого счастья!

Любовь Егорова, председатель Кемеровской областной организации профсоюза работников здравоохранения

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