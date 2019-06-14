Медведев закрепил за вице-премьерами и министрами кураторство регионов

Премьер-министр Дмитрий Медведев закрепил за вице-премьерами и министрами кураторство самых отстающих по темпам развития регионов, сообщил пресс-секретарь председателя правительства Олег Осипов.

Ранее газета "Ведомости" написала, что из 10 субъектов Федерации с наихудшими рейтингами по показателям среднедушевого дохода населения, доли населения с доходами ниже прожиточного минимума, безработицы и инвестиций в основной капитал сразу три - республики Алтай, Карелия и Тува - перешли под кураторство министра экономического развития. Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов будет следить за Курганской областью, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев - Адыгеей, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев - Республикой Марий Эл, глава Минтруда Максим Топилин - Алтайским краем.

Два региона - Псковскую область и Чувашию - передали под кураторство главе Минпромторга Денису Мантурову, а Калмыкию - министру природных ресурсов - Дмитрию Кобылкину.