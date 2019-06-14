Новости

Обнародовано видео с места убийства жены экс-голкипера сборной России 12:18
Лукашенко заявил о кризисе в сфере глобальной безопасности 12:15
Что нужно знать о невозвратных билетах на самолет 12:09
Вышел трейлер "Троих из ада" Роба Зомби 12:09
Путин и Лукашенко намерены провести встречу в ближайшее время 12:08
Жительница Пензы взыскала со "скорой" деньги за падение с носилок 12:06
Нижегородский подросток погиб при попытке сделать селфи на опоре ЛЭП 12:05
Флагман ЧФ крейсер "Москва" вернется в строй до конца года 11:58
Как правильно пользоваться духами летом 11:56
"Живой пример теории эволюции" - описано уникальное сходство видов 11:49
Черчесов написал предисловие к книге тренера сборной Хорватии о ЧМ-2018 11:48
Путин пригласил лидеров стран ШОС в Россию 11:47
В Подмосковье байкер столкнулся с лосем, оба погибли 11:43
Новосибирца признали виновным в убийстве фаната "Енисея" 11:34
Стали известны подробности брака с умирающим в Кузбассе 11:32
Путин выступил за партнерство в Евразии без политического и экономического эгоизма 11:29
В убийстве жены экс-хоккеиста СКА заподозрили его 15-летнего сына 11:27
В Москве призвали закрыть летние веранды из-за непогоды 11:27
Путин объявил о первом Форуме глав регионов ШОС 11:23
Начисления по "налогу на Google" в I квартале составили 12 млрд рублей 11:14
В Приморье медведь после танца на камеру попытался сгрызть компромат 11:09
Понаблюдать за пандами Московского зоопарка можно будет в прямом эфире 11:08
Назначена дата очередного заседания Экономического совета СНГ 11:08
Умерла звезда сериалов "Дикая роза" и "Богатые тоже плачут" Эдит Гонсалес 11:05
В Екатеринбурге посетителей ТЦ эвакуировали из-за возгорания 11:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Опрос: Что школьнику лучше читать летом
Опрос: Что школьнику лучше читать летом
14.06.2019 11:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Новосибирца признали виновным в убийстве фаната "Енисея"

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

В Новосибирске местного жителя осудили по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Как рассказали в Следственном управлении СК РФ, от рук осужденного погиб житель Красноярска.

В убийстве жены экс-хоккеиста СКА заподозрили его 15-летнего сына

По материалам дела, трагедия произошла 18 ноября 2017 года на спортивной площадке школы №180 в Заельцовском районе Новосибирска. Погибшему было 30 лет, он был ярым поклонником футбольного клуба "Енисей". Из-за околоспортивной распри все и произошло. В тот вечер отношения выясняли две группировки футбольных фанатов, при этом красноярцы, вероятнее всего, приехали в Новосибирск именно ради этого. В пылу массовой драки 26-летний молодой человек насмерть забил одного из оппонентов.

- Повалил потерпевшего на землю, где с силой нанес не менее четырех ударов кулаками в голову, а также не менее двух ударов руками и ногами по туловищу в область жизненно важных органов, причинив своими умышленными  преступными действиями телесные повреждения. В результате смерть потерпевшего наступила на месте происшествия от закрытой черепно-мозговой травмы, - говорится в материалах дела.

В итоге суд признал новосибирца виновным и приговорил его к восьми с половиной годам лишения свободы. Отбывать наказания осужденный будет в колонии строгого режима. Впрочем, приговор в законную силу не вступил, и у стороны защиты есть время для того, чтобы обжаловать это решение.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Восточная Сибирь Спортивные организации Футбольные клубы "Енисей" СФО Новосибирская область Новосибирск СФО Красноярский край Красноярск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Экс-депутат Рады оценил последствия блокады Крыма для Украины
Истребитель F-35 развалится на форсаже
Песков прокомментировал размещение в Польше эскадрильи дронов США
Иран отверг обвинения США в причастности к "атаке" на танкеры
Строители соединили рельсы первого пути на Крымском мосту