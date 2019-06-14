Новосибирца признали виновным в убийстве фаната "Енисея"

В Новосибирске местного жителя осудили по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Как рассказали в Следственном управлении СК РФ, от рук осужденного погиб житель Красноярска.

По материалам дела, трагедия произошла 18 ноября 2017 года на спортивной площадке школы №180 в Заельцовском районе Новосибирска. Погибшему было 30 лет, он был ярым поклонником футбольного клуба "Енисей". Из-за околоспортивной распри все и произошло. В тот вечер отношения выясняли две группировки футбольных фанатов, при этом красноярцы, вероятнее всего, приехали в Новосибирск именно ради этого. В пылу массовой драки 26-летний молодой человек насмерть забил одного из оппонентов.

- Повалил потерпевшего на землю, где с силой нанес не менее четырех ударов кулаками в голову, а также не менее двух ударов руками и ногами по туловищу в область жизненно важных органов, причинив своими умышленными преступными действиями телесные повреждения. В результате смерть потерпевшего наступила на месте происшествия от закрытой черепно-мозговой травмы, - говорится в материалах дела.

В итоге суд признал новосибирца виновным и приговорил его к восьми с половиной годам лишения свободы. Отбывать наказания осужденный будет в колонии строгого режима. Впрочем, приговор в законную силу не вступил, и у стороны защиты есть время для того, чтобы обжаловать это решение.