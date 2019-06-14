Власти Алтайского края планируют заявить четыре крупных инвестиционных проекта для включения их в новую федеральную целевую программу развития внутреннего и въездного туризма на 2019-2024 годы. Три из них - продолжение уже реализуемых и поддержанных на федеральном уровне проектов. Однако эффективность использования бюджетных средств эксперты оценивают как весьма низкую.

- Проект "Белокуриха" теперь охватывает не только строящуюся "Белокуриху-2", но и весь федеральный курорт, а также создаваемый природный парк "Предгорья Алтая" и проектируемую площадку "Белокуриха-3", - пояснил начальник регионального управления по развитию туризма и курортного деятельности Евгений Дешевых. - А проект "Катунь" будет включать не только особую экономическую зону "Бирюзовая Катунь", но и все левобережье реки Катуни до озера Ая. Таким образом речь идет о целом комплексе взаимосвязанных туристических площадок - именно такой подход будет заложен в новой федеральной программе.

Также поддержанный ранее проект туркластера "Барнаул - горнозаводской город" расширили за счет присоединения к нему площадки в нагорной час-ти краевой столицы, где расположены санатории, крупные медицинские учреждения и спортивные объекты. Это позволит объединить познавательный туризм с лечебно-оздоровительным, медицинским и активным отдыхом.

Единственный новый проект, который регион планирует заявить для включения в программу, - создание туристско-спортивного кластера "Тягун", где акцент сделан на активные виды отдыха в зимнее время. Концепция была разработана еще в начале 2017-го. В этом году региональные власти обе-щают приступить к строительству сопутствующей инфраструктуры, видимо, рассчитывая на федеральную поддержку.

Войдут ли алтайские турпроекты в новую федеральную программу, и какие из них получат финансирование, станет ясно до конца года. Некоторые эксперты опасаются, что невысокая эффективность использования бюджетных средств по предыдущим программам может снизить шансы региона на получение федеральной поддержки.

Напомним, что на создание инженерной инфраструктуры строящего курорта "Белокуриха-2" по федеральной программе развития внутреннего и въездного туризма 2011-2018 годов было привлечено более двух миллиардов рублей бюджетных средств. Якорный инвестор вложил свыше миллиарда рублей, а вот другие участники пока неактивно возводят туристические объекты на новой площадке. Региональные власти обещают в этом году достроить сети электро-, газо- и водоснабжения. "Но сегодня на рубль госинвестиций мы не получаем обещанного объема частных вливаний. Нужна соответствующая отдача и со стороны бизнеса", - подчеркнул глава региона Виктор Томенко.

Еще более существенный разрыв между государственными и частными вложениями - в особой экономической зоне туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь". На более 6,7 миллиарда рублей бюджетных инвестиций приходится всего около 0,9 миллиарда частных. Причем действующая площадка ОЭЗ продолжает приносить региональному бюджету убытки. По данным Счетной палаты Алтайского края, в 2015-2017 годах они составляли 50- 78 миллионов рублей ежегодно. К тому же в 2019-м управляющая компания оказалась на грани банкротства из-за неоплаченных налогов.

- В межсезонье возникают кассовые разрывы, поскольку основные доходы поступают летом, а расходы на обслуживание площадки нужно нести круг-лый год, - пояснил Евгений Дешевых. - В результате возникла задолженность по налогам и обязательным платежам - около 5,5 миллиона рублей. Мы планируем заключить мировое соглашение, что позволит реструктурировать задолженность и составить график ее погашения.

В турзоне сейчас 24 резидента, но не все из них реально работают на площадке. Из-за слабой активности инвесторов в "Бирюзовой Катуни" сегодня приходится перенастраивать режим нагрузки на инженерную инфраструктуру под малые объемы потребления. А это дополнительные инвестиции из федерального и регионального бюджетов. Из крупных проектов, заявленных резидентами, можно назвать только намерение одного из инвесторов построить на площадке ОЭЗ круглогодичный детский лагерь по типу "Артека".

Но пока это только концепция, реальные сроки воплощения которой никто не называет.

"Правильным" соотношением государственных и частных инвестиций может похвастать только проект туристического кластера "Барнаул - горнозаводской город". На его реализацию в 2015-2018 годах было направлено порядка трех миллиардов рублей, из которых более миллиарда - средства федерального, регионального и городского бюджетов и около двух миллиардов вложили частные инвесторы.

Еще один крупный туристический проект, ранее поддержанный на федеральном уровне, в новую программу вообще не заявлен. Автотуристический кластер "Золотые ворота Алтая" не стал привлекательной площадкой для бизнеса, хотя на ее инфраструктурное обеспечение государство потратило около 400 миллионов рублей. С 2011 года частники здесь построили только здание автоцентра, которое потом "законсервировали", и на днях открыли придорожный сервис "Горная страна". Для повышения инвестиционной привлекательности проекта региональные власти присоединили к кластеру еще одну площадку с уже действующими объектами - арт-экоотелем и двумя торгово-развлекательными комплексами. В июне этого года в Бийск должна приехать комиссия Госдумы РФ, чтобы оценить результаты использования бюджетных средств в автотуркластере. Не исключено, что региону придется возвращать федеральные деньги, потраченные на неэффективный проект.

Несмотря на слабую активность инвесторов, краевые власти все же рассчитывают на федеральную помощь в развитии региональных турпроектов.

- Мы ожидаем, что в новой программе будет предусмотрена не только поддержка создания инженерной инфраструктуры площадок, но и софинансирование благоустройства, создания туристических маршрутов. А также субсидирование части затрат инвесторов, вкладывающих средства в создание туристических объектов, - подчеркнул Евгений Дешевых.

Прямая речь

Наталья Гордеева, член правления Алтайской региональной ассоциации туризма:

- Привлечение в регион федеральных средств, независимо от того, на какие цели они направлены, - всегда хорошо. Это инвестиции в развитие. В Барнауле благодаря созданию туристического кластера удалось преобразить историческую часть города. В "Белокурихе-2", ОЭЗ "Бирюзовая Катунь" проделана огромная работа по строительству инженерной инфраструктуры. Сложно кого-то винить в том, что на эти площадки пока неактивно заходит бизнес. Ведь многое зависит от рынка, от общей экономической ситуации и, конечно, от самого бизнеса. Возьмем игорную зону "Сибирская монета", где по-прежнему работает один резидент, построивший казино. Чтобы диверсифицировать бизнес, он активно развивает культурно-развлекательный формат, туристические услуги, делая ставку не только на азартные игры.

Инвесторам нужно предложить выгодные условия или быструю окупаемость. Учитывая наш климат, короткий летний туристический сезон и большие затраты на капитальное строительство, возврат вложений, как правило, растягивается на длительный период. Это одна из причин низкой активности бизнеса.

Справка РГ

По официальным данным, туристический поток в Алтайский край составляет около двух миллионов человек в год. В регионе 316 коллективных средств размещения туристов, 42 санаторно-курортных комплекса, 188 сельских "зеленых" домов и 170 турбаз.