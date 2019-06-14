В Омской области выявлено множество нарушений при реализации госпрограммы переселения из ветхого и аварийного жилья. В реестр сомнительных попало более полусотни домов, в возведении которых допущены системные ошибки.

Омская область попала под пристальное внимание контролирующих органов. На расселение ветхих и аварийных домов потрачены миллиарды рублей, а только что построенное жилье уже требует капитального ремонта.

- Мы провели проверку и нашли массу нарушений, из-за которых регион стал лидером российского антирейтинга. Комиссия забраковала сразу 51 новый дом, - сообщил заместитель генерального директора Фонда содействия реформированию ЖКХ РФ Сергей Сучков. - Беспокоит то, что эти дома расположены не в одном, а в четырнадцати муниципальных образованиях. Это очень много для одного региона, что говорит о системных ошибках в реализации госпрограммы.

Речь, главным образом, идет о сельских малоэтажках. По словам специалистов, в стенах и фундаментах новостроек, куда переехали жильцы ветхих домов, обнаружены трещины, из-за "кривой" вентиляции здания поражены плесенью, гниют полы. Из-за невыверенных отмостков под фундаменты затекает вода.

- Наш анализ говорит о том, что были выбраны не те способы переселения, отобраны не те подрядчики, а заказчик не должным образом осуществлял строительный контроль, - подчеркнул Сергей Сучков.

По логике, устранением ошибок в течение пятилетнего гарантийного срока должны заниматься строительные компании. Однако многие из них пополнили списки банкротов, а ответственность за строительный брак легла на плечи муниципалитета. При этом в штате сельских администраций специалистов, способных во всем этом разобраться, практически нет.

- Раньше частные дома строились, отапливались и вентилировались совершенно иначе. На смену печам пришли газовые котлы, дерево заменили пластиковые окна, линолеум. Технологии совершенно другие. Поэтому отрасли нужны компетентные люди, способные понимать и контролировать процесс. Нынешним же новоселам не предоставляют даже паспортов и инструкций по правилам работы оборудования, - отмечает руководитель региональной Госжилинспекцией Александр Бурых.

Как оказалось, многие сельские дома строились не по проекту, а буквально по рисунку. Расхлебывать пришлось жителям.

"Мы платим за газовое отопление приличные суммы. Но систему смонтировали "криво". Котел горячий, а в комнатах холод, - жалуется жительница Нижнеомского района. - У соседей в трех новых домах на нашей и соседней улицах ситуация не лучше. Стены в трещинах, перекошенные рамы, незакрывающиеся двери, провисающие обои".

Посреди болота, которое образовалось сразу после новоселья, вынуждены жить молодые семьи в Любинском и Тюкалинском районах. Десятки новых домов признаны аварийными в других сельских районах. И пока проблемы сельских жителей не будут полностью решены, Омская область не сможет участвовать в новой государственной программе.

- Между тем попасть в нее региону крайне важно. Да и условия очень выгодные. Если прежде программа финансировалась из средств федерального и регионального бюджетов в пропорции пятьдесят на пятьдесят, то теперь доля государственных вложений составит 98 процентов, - пояснил корреспонденту "РГ" руководитель "Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ "ЖКХ Контроль" Алексей Сокин. - Чтобы стать участником программы, нужно не только устранить нарекания к прошлому проекту, но и подать новую заявку, обеспечив гарантированное переселение жильцов из ветхих и аварийных домов в качественное и комфортное жилье.

По словам специалистов, для этого важно ужесточить требования к подрядчикам, создать фильтр для потенциальных банкротов и бракоделов. Не только строить, но и покупать готовое жилье. Дать людям возможность делать это самостоятельно, предоставив соответствующие денежные выплаты.

Еще один вариант - использовать возможности нового домостроительного комбината, введенного в строй в Азовском районе. Инвестиционный проект реализуется совместно с немецкой компанией. Технология интересна тем, что в ее основе лежит принцип лего.

- Дома собирают буквально за две-три недели из полностью готовых панелей. Это позволяет возводить жилье круглый год, - пояснил корреспонденту "РГ" глава Азовского района Павел Багинский.

Такое жилье должно стоить сравнительно недорого, ведь производство строительных блоков планируют поставить на поток.

Первый экспериментальный дом, построенный в Азово три года назад, испытание временем выдержал.

В планах - расселить в регионе 309 аварийных домов. На это потребуется более 3,3 миллиарда рублей.

Кстати

По данным Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства РФ, по состоянию на начало июня 2019 года правление госкорпорации рассмотрело заявки и приняло решения о выделении средств 56 субъектам РФ на общую сумму 26,97 миллиарда рублей. Деньги направят на переселение 44 910 человек из 19 297 аварийных жилых помещений в 455 муниципальных образованиях.