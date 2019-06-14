Реставрационные работы в Енисейске завершаться до конца июня

Все объекты культурного и исторического наследия, включенные в программу подготовки к празднованию 400-летия Енисейска, планируется сдать в течение июня. Об этом сообщил министр строительства Красноярского края Сергей Козупица.

- Сейчас работы продолжаются на последних шести объектах из 25 планировавшихся. Среди них: Дом Бородкина, Иверская часовня, Богоявленский собор, Спасский монастырь, Успенская церковь и Усадьба Баландина. Ремонтно-реставрационные работы на них находятся на завершающей стадии, - рассказал Сергей Козупица.

Кроме того, в 2019 году должна завершиться консервация Усадьбы Захарова и Дома Пигасова.

При этом глава минстроя края подчеркнул, что деятельность по сохранению объектов культурного наследия города Енисейска будут продолжаться и после юбилейных торжеств. В частности, начата разработка научно-проектных документаций на выполнение ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия "Дом воеводы, 1722 год" и "Усадьба купца Кытманова, кон. XIX века". "Стоимость и сроки выполнения работ по указанным объектам будут определены после получения положительных заключений Главгосэкспертизы России на разработанные научно-проектные документации", - пояснил Сергей Козупица.

Благодаря высокой сохранности планировочной структуры и целостности исторической застройки XVIII-XX веков Енисейск является уникальным памятником градостроительного искусства. Всего в городе на государственной охране находится 24 объекта культурного наследия федерального значения и 72 объекта регионального значения.