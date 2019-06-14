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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Удачный кадр

Грамотная мотивация персонала поможет создать сплоченную команду
Текст: Светлана Сибина
Российская газета - Экономика Сибири № 127(7885)
Каждый предприниматель мечтает об эффективном персонале, толковых помощниках. Ведь когда приходится все делать самому, на развитие бизнеса времени совсем не остается. Как найти людей, на которых можно опереться? Как правильно с ними взаимодействовать, чтобы избежать текучки?

Наломал дров

Специалист по мотивации персонала Сергей Шушин приехал в Омск на десятый региональный форум предпринимателей "Свое дело - твой успех", чтобы поделится личным опытом. Серьезно занимавшийся академической греблей, он участвовал в Олимпийских играх, но в 22 года получил травму позвоночника и был дисквалифицирован. К счастью, старые друзья пригласили бывшего капитана команды возглавить новое направление. А поскольку выбора не было, Сергей согласился.

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За десять лет предпринимательской карьеры он наломал немало дров. Но, потеряв десятки миллионов рублей, сотни сотрудников, допустив множество ошибок, приобрел ценный опыт. Если прежде Шушин расстраивался из-за десятка унылых, постоянно жалующихся продавцов и даже ловил себя на мысли, что не хочет идти на работу, то теперь, имея в штате 250 человек, он знает, как ими эффективно управлять. А систему продаж называет творчеством, высоким искусством, которое доставляет ему большое удовольствие.

По словам Сергея, спорт, воспитывающий дисциплину, трудолюбие и лидерские качества, ему очень пригодился.

- В бизнесе, как и в гребле, главное - грамотно сформировать команду, - уверен он. - А это весьма непросто из-за растущей конкуренции. Если в начале века на сто покупателей приходился один продавец, то теперь наоборот: на одного покупателя - сто продавцов.

Царское дело

Между тем многие руководители все еще полагают, что гоняться за персоналом - "не царское дело". Мол, кому надо, тот сам придет.

- И это большое заблуждение, - утверждает Шушин. - Вот один пример из моей практики: толковая девушка прошла собеседование, а на работу не вышла. Недолго думая, я "снял корону", позвонил ей, пригласил еще раз обсудить условия, рассказал о перспективах. И правильно сделал, поскольку потом она проработала у нас семь лет, выросла до директора продаж, воспитала четыре десятка продавцов, заработала много денег, а теперь осваивает собственный бизнес.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Через кадровую службу Шушина прошли сотни соискателей. Наблюдая за ними, он сделал несколько любопытных выводов. Например, люди, которые продавали машины, не могут торговать сигаретами, и наоборот. Женщины работают лучше мужчин, а девчонки из небольших городков - лучше, чем столичные, так как мотивация у них гораздо выше. Когда стали набирать в штат именно таких, продажи увеличились на порядок.

Роль второго плана

Однажды к Сергею Шушину за советом обратился владелец салонов кожаных изделий, который пожаловался, что сотрудники постоянно уходят от него, причем в первый же день стажировки.

- Я предложил ему взять меня на стажировку. Отправился на работу и уже через час был готов сбежать, - вспоминает Сергей. - Мне выдали талмуд с сотней моделей курток и плащей, десятками номенклатур, которые следовало знать. Стали объяснять суть задания, используя корпоративную терминологию. Да еще и начали торопить. Я не понимал смысла новых слов, стал путаться. А вскоре, как и все мои предшественники, потерял всякий интерес к новой работе. Зато понял, что, по сути, главной проблемой текучки кадров в данном случае оказался птичий язык, не понимая которого человек (любой) интуитивно отстраняется. И не выполняет задание только потому, что не в состоянии сообразить, чего от него хотят. Обучение новичка должно быть поступательным - от простого к сложному. Когда непонимание накапливается, падает коэффициент интеллекта. Я проверял это сотни раз и рассказал коллеге. Он услышал, сделал выводы. И решил свою кадровую проблему.

Шушин признает, что в своей практике часто использует метод "переодевания". Как-то, обнаружив, что набор падает, решил сам к себе наняться на работу. Сначала на другом конце трубки агент сообщил, что очень занят. Потом проигнорировал вопрос о размере оклада. Затем попросил перезвонить через неделю. Сергей проанализировал ситуацию, внес коррективы в работу кадровиков, и вскоре соискатели выстроились в очередь.

Привет, Андрей

Для того чтобы получить толковых сотрудников, Шушин использует и другие приемы. Например, работает с вузами, которые крайне заинтересованы пристроить выпускников и охотно размещают объявления о приеме на работу, в том числе в соцсетях. Но, принимая в штат дипломников, важно грамотно это делать. Например, лучше оправлять им именные СМС-сообщения: "Здравствуйте, Андрей. Ваше собеседование назначено на 10:00". При таком обращении из десяти человек придет минимум пять. Хорошо работает акция "Приведи на стажировку друга" с премиальными в три-пять тысяч рублей.

По словам Шушина, соискатели делятся на три категории: имитаторы бурной деятельности (по сути лентяи), равнодушные исполнители и люди, нацеленные на конечный результат, способные развиваться. На вопрос "за что вам платили на предыдущем месте?" первые ответят: "за работу дворником", вторые - "за то, что убирал двор", третьи - "за то, чтобы улицы были чистыми". Впрочем, чтобы понять, кто перед тобой, тоже нужен опыт.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Работодатели считают стажировки студентов лучшим способом найти кадры

- Если это вчерашний студент, я задаю ему вопрос: "чем ты отличаешься от сверстников?" И если парень говорит, что выиграл соревнование, КВН, окончил музыкальную школу или в семнадцать лет съехал от родителей, чтобы научиться самостоятельности, то я приглашу его на стажировку. А та уже все расставит по своим местам.

Что касается менеджеров высшего звена, то главное их качество - умение требовать и любыми способами добиваться выполнения работы: кнутом, пряником и даже занудством. Если постоянно напоминать сотруднику о задании, он его сделает, лишь бы отстали.

Важная часть работы - структурирование персонала.

- Ко мне обратился владелец фирмы, который хотел пополнить штат, уже составляющий сто человек. Стали разбираться, и оказалось, что по-настоящему в коллективе работает восемьдесят сотрудников. В результате он решился на сокращение. Рабочий процесс от этого не пострадал, а затраты значительно снизились.

Как узнать, что человека пора увольнять?

- Когда вы начинаете слишком много о нем думать, - отвечает на этот вопрос Сергей Шушин. - Как правило, идеальный работник - это, тот, которого не замечаешь, ведь с ним нет никаких хлопот. Если же сотрудник становится предметом постоянной головной боли, значит, пришла пора с ним расстаться.

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