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14.06.2019 11:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Стали известны подробности брака с умирающим в Кузбассе

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

Брак со смертельно раненным жителем Таштагола незаконно заключила его гражданская жена.

Как рассказала корреспонденту "РГ" старший помощник прокурора Кемеровской области по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич, женщина решила оформить отношения с сожителем, от которого ждала ребенка. Времени на раздумья не оставалось: будущий отец лежал в тяжелом состоянии в реанимации.

Уфимка вышла замуж за покойника

- Трагедия случилась в июле 2017-го во время рыбалки, на которую мужчина отправился с другом, - уточнила Тушкевич. - Ружье, оказавшееся у того в руках, случайно выстрелило. Раненный в живот таштаголец пролежал в больнице несколько дней, но врачи оказались бессильны.

Женщина могла бы установить факт отцовства и получить соответствующие гражданские права. Однако она предпочла оформить незаконный брак с мужчиной, который был без сознания. Регистрацию провела ее знакомая - начальница ЗАГСа, которую обвинили по уголовной статье в превышении полномочий.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область
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