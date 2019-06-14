Стали известны подробности брака с умирающим в Кузбассе

Брак со смертельно раненным жителем Таштагола незаконно заключила его гражданская жена.

Как рассказала корреспонденту "РГ" старший помощник прокурора Кемеровской области по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич, женщина решила оформить отношения с сожителем, от которого ждала ребенка. Времени на раздумья не оставалось: будущий отец лежал в тяжелом состоянии в реанимации.

- Трагедия случилась в июле 2017-го во время рыбалки, на которую мужчина отправился с другом, - уточнила Тушкевич. - Ружье, оказавшееся у того в руках, случайно выстрелило. Раненный в живот таштаголец пролежал в больнице несколько дней, но врачи оказались бессильны.

Женщина могла бы установить факт отцовства и получить соответствующие гражданские права. Однако она предпочла оформить незаконный брак с мужчиной, который был без сознания. Регистрацию провела ее знакомая - начальница ЗАГСа, которую обвинили по уголовной статье в превышении полномочий.