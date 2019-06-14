Новости

Мишустин: Число фирм-однодневок в РФ достигло исторического минимума 10:22
Эксперт оценил идею увеличить скорость на российских дорогах до 130 км/ч 10:20
В Москве мужчина унес из магазина коробку с бриллиантами 10:18
Еще один отловщик косаток для приморской "тюрьмы" получил штраф 10:18
В Петербурге скончался скульптор-монументалист Александр Пальмин 10:16
Грозы, град и ливни обрушатся на Москву в ближайшие часы 10:06
В Красноярске за миллионную взятку осужден подполковник МЧС 10:06
В Нижнем Новгороде задержали похитителя шестилетнего мальчика 10:04
Экс-депутат Рады оценил последствия блокады Крыма для Украины 10:00
Беглов назвал сроки открытия станций "коричневой" ветки метро 09:55
Выпуск косаток из приморской "китовой тюрьмы" отложили 09:50
В Кузбассе директор ЗАГСа женила лежащего без сознания мужчину 09:40
На Байкале массово погибли рыба и раки 09:40
Под Астраханью задержали организаторов незаконной миграции 09:37
В Якутии подросток умер на военно-полевых сборах 09:33
В Иркутске снимут китайский документальный фильм о дружбе с Россией 09:30
На Сахалине пассажирский автобус упал в кювет 09:16
Строители соединили рельсы первого пути на Крымском мосту 09:00
Истребитель F-35 развалится на форсаже 08:57
В США обеспокоены отношением жителей Центральной Европы к России 08:54
В Екатеринбурге загорелся детский сад 08:37
Ким Кардашьян снова выступила в Белом доме в поддержку заключенных 08:36
Прокуратура сможет забирать у чиновников незаконные деньги 08:25
Опрос: Враждебными для россиян остаются США, Украина и Великобритания 08:24
Международные резервы России превысили 500 миллиардов долларов 08:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Опрос: Что школьнику лучше читать летом
Опрос: Что школьнику лучше читать летом
14.06.2019 09:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кузбассе директор ЗАГСа женила лежащего без сознания мужчину

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

Руководитель ЗАГСа кузбасского города Таштагола, зарегистрировавшая незаконный брак, обвиняется в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в июле 2017-го к чиновнице обратилась с необычной просьбой ее знакомая. Она хотела оформить отношения с мужчиной, попавшим на больничную койку после огнестрельного ранения.

Уфимка вышла замуж за покойника

Брак с пострадавшим был заключен - без его участия и волеизъявления. На следующий день новобрачный скончался, не приходя в сознание. И скороспелая вдова получила все имущественные и личные неимущественные права, а также нематериальные блага усопшего.

Кроме того, впоследствии при рассмотрении уголовного дела о причинении супругу смерти по неосторожности она потребовала компенсировать вызванный этой смертью моральный вред. И суд взыскал в пользу гражданки 100 тысяч рублей.

Как сообщили в прокуратуре Кемеровской области, руководителю ЗАГСа предъявлено обвинение по части первой статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Прокурор Таштагола утвердил обвинительное заключение и направил уголовное дело в городской суд для рассмотрения по существу.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Экс-депутат Рады оценил последствия блокады Крыма для Украины
Истребитель F-35 развалится на форсаже
Песков прокомментировал размещение в Польше эскадрильи дронов США
Иран отверг обвинения США в причастности к "атаке" на танкеры
Строители соединили рельсы первого пути на Крымском мосту