В честь юбилея Енисейска выпустили почтовую марку

Новости

В Волгоградской области задержан подозреваемый в сбыте фальшивых купюр 10:41
Российским полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде 10:38
В Ставрополе редактор "Родины" вернулся к работе после нападения 10:38
Реставрационные работы в Енисейске завершаться до конца июня 10:33
Мишустин: Число фирм-однодневок в РФ достигло исторического минимума 10:22
Эксперт оценил идею увеличить скорость на российских дорогах до 130 км/ч 10:20
В Москве мужчина унес из магазина коробку с бриллиантами 10:18
Отловщик косаток для приморской "тюрьмы" оштрафован на 56 млн рублей 10:18
В Петербурге скончался скульптор-монументалист Александр Пальмин 10:16
Грозы, град и ливни обрушатся на Москву в ближайшие часы 10:06
В Красноярске за миллионную взятку осужден подполковник МЧС 10:06
В Нижнем Новгороде задержали похитителя шестилетнего мальчика 10:04
Экс-депутат Рады оценил последствия блокады Крыма для Украины 10:00
Беглов назвал сроки открытия станций "коричневой" ветки метро 09:55
Выпуск косаток из приморской "китовой тюрьмы" отложили 09:50
В Кузбассе директор ЗАГСа женила лежащего без сознания мужчину 09:40
На Байкале массово погибли рыба и раки 09:40
Под Астраханью задержали организаторов незаконной миграции 09:37
В Якутии подросток умер на военно-полевых сборах 09:33
В Иркутске снимут китайский документальный фильм о дружбе с Россией 09:30
На Сахалине пассажирский автобус упал в кювет 09:16
Строители соединили рельсы первого пути на Крымском мосту 09:00
Истребитель F-35 развалится на форсаже 08:57
В США обеспокоены отношением жителей Центральной Европы к России 08:54
В Екатеринбурге загорелся детский сад 08:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Опрос: Что школьнику лучше читать летом
Опрос: Что школьнику лучше читать летом
14.06.2019 10:14
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В честь юбилея Енисейска выпустили почтовую марку

Текст: Дмитрий Лапин
В 2019 году старинному сибирскому городу Енисейску исполняется 400 лет. 7 июня в почтовое обращение вышла марка, посвященная этому событию. На ней изображен зимний вид на город. Марка имеет номинал 40 рублей и выпускается тиражом 120 тысяч экземпляров.
Фото: пресс-служба Почта России Фото: пресс-служба Почта России
Фото: пресс-служба Почта России

Дополнительно к выпуску почтовых марок изданы конверты первого дня. Напоминаем, что почтовые марки, погашенные в день их выпуска, приобретают дополнительную филателистическую ценность для коллекционеров.  В Енисейске оттиск гашения первого дня можно поставить в отделении почтовой связи: 663180 на улице Петровского, дом 21, с 8.00 до 20.00.

Еще одно событие, хоть и не имеет федерального звучания, но, безусловно, приблизит Енисейск к главным туристическо-экскурсионным центрам России. В июне начнет работу туристический  маршрут "Енисейский экспресс", позволяющий совершить двухдневную обзорную поездку из Красноярска в Енисейск. Отправление на поезде с красноярского вокзала -  из Красноярска в пятницу вечером, прибытие в Лесосибирск - следующим утром. Далее поездка по туристическому маршруту на автобусе с насыщенной экскурсионной программой, включающей посещение Спасо-Преображенского Енисейского мужского монастыря, Енисейского краеведческого музея, пешеходной прогулкой по старинным улицам и так далее. В обратном направлении - комфортный ночной переезд на поезде из Лесосибирска в Красноярск. Предполагается, что первый "Енисейский экспресс" отправиться в дорогу 28 июня.

И турпоператор, и железнодорожники уверены в том, что маршрут будет востребован не только у жителей краевого центра, но и у гостей Сибири. Ведь Енисейск уникален - это единственным в крае населенный пункт, сохранивший планировочную структуру и  историческую застройку рубежа XIX-XX веков.

Напомним, что в Красноярском крае широкомасштабная подготовка к юбилею старинного сибирского города началась еще несколько лет назад. Так, долгосрочная целевая программа "Подготовка к 400-летию города Енисейска в 2019 году" была принята правительством региона края еще в конце 2012 года. Ее разработчики исходили из того, что Енисейск, имея большой культурно-туристский потенциал, был весьма скромно представлен на рынке въездного туризма. Поэтому одной из главных целей программы стало увеличение потока туристов в Енисейск по меньшей мере в разы.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Енисейск 400
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Экс-депутат Рады оценил последствия блокады Крыма для Украины
Истребитель F-35 развалится на форсаже
Песков прокомментировал размещение в Польше эскадрильи дронов США
Иран отверг обвинения США в причастности к "атаке" на танкеры
Строители соединили рельсы первого пути на Крымском мосту