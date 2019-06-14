В честь юбилея Енисейска выпустили почтовую марку

В 2019 году старинному сибирскому городу Енисейску исполняется 400 лет. 7 июня в почтовое обращение вышла марка, посвященная этому событию. На ней изображен зимний вид на город. Марка имеет номинал 40 рублей и выпускается тиражом 120 тысяч экземпляров.

Дополнительно к выпуску почтовых марок изданы конверты первого дня. Напоминаем, что почтовые марки, погашенные в день их выпуска, приобретают дополнительную филателистическую ценность для коллекционеров. В Енисейске оттиск гашения первого дня можно поставить в отделении почтовой связи: 663180 на улице Петровского, дом 21, с 8.00 до 20.00.

Еще одно событие, хоть и не имеет федерального звучания, но, безусловно, приблизит Енисейск к главным туристическо-экскурсионным центрам России. В июне начнет работу туристический маршрут "Енисейский экспресс", позволяющий совершить двухдневную обзорную поездку из Красноярска в Енисейск. Отправление на поезде с красноярского вокзала - из Красноярска в пятницу вечером, прибытие в Лесосибирск - следующим утром. Далее поездка по туристическому маршруту на автобусе с насыщенной экскурсионной программой, включающей посещение Спасо-Преображенского Енисейского мужского монастыря, Енисейского краеведческого музея, пешеходной прогулкой по старинным улицам и так далее. В обратном направлении - комфортный ночной переезд на поезде из Лесосибирска в Красноярск. Предполагается, что первый "Енисейский экспресс" отправиться в дорогу 28 июня.

И турпоператор, и железнодорожники уверены в том, что маршрут будет востребован не только у жителей краевого центра, но и у гостей Сибири. Ведь Енисейск уникален - это единственным в крае населенный пункт, сохранивший планировочную структуру и историческую застройку рубежа XIX-XX веков.

Напомним, что в Красноярском крае широкомасштабная подготовка к юбилею старинного сибирского города началась еще несколько лет назад. Так, долгосрочная целевая программа "Подготовка к 400-летию города Енисейска в 2019 году" была принята правительством региона края еще в конце 2012 года. Ее разработчики исходили из того, что Енисейск, имея большой культурно-туристский потенциал, был весьма скромно представлен на рынке въездного туризма. Поэтому одной из главных целей программы стало увеличение потока туристов в Енисейск по меньшей мере в разы.