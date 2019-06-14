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14.06.2019 10:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Красноярске за миллионную взятку осужден подполковник МЧС

Текст: Дмитрий Мальков

Красноярский гарнизонный военный суд приговорил бывшего начальника подразделения Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС России Владимира Асанова к восьми годам колонии строгого режима за взятку.

Прокуратура сможет забирать у чиновников незаконные деньги

Подполковника с поличным в июне прошлого года задержали сотрудники регионального УФСБ. Переданные ему 1,3 миллиона рублей, по версии следствия, были лишь первой частью "вознаграждения" за покровительство при определении подрядчика на исполнение госконтракта на организацию питания сотрудников центра. Предполагается, что офицер рассчитывал получить 4,7 миллиона.

Как выяснило следствие, с подачи подполковника даже специально отменили результаты уже прошедшего тендера. Асанову якобы не понравилась слишком низкая стоимость контракта. Выигравшая тогда компания обязалась оказать прописанные в документе услуги значительно дешевле начальной цены - за восемь миллионов вместо 17.

Между тем в новых торгах победил тот же поставщик бортового питания. Только на сей раз сумма увеличилась на 10 миллионов рублей. При этом значительная часть возникающего излишка должна была пойти в карман подполковника.

Суд посчитал собранные следственным отделом СКР по красноярскому гарнизону достаточными для вынесения обвинительного приговора Владимиру Асанову по ч. 6 ст. 290 УК РФ - "Получение взятки в особо крупном размере, совершенное с вымогательством". В качестве наказания назначено - 8 лет колонии строго режима и лишение воинского звания подполковника.

В настоящее время приговор в законную силу не вступил.

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