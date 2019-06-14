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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Выжить в Киселевске

После многочисленных жалоб жителей власти Кузбасса обратили внимание на проблемы моногорода
Текст: Юлия Потапова
Российская газета - Экономика Сибири № 127(7885)
Глава Кемеровской области Сергей Цивилев поручил своим заместителям и руководству муниципалитета помочь жителям Киселевска в решении наболевших проблем моногорода. Меры поддержки предполагается выработать совместными усилиями, выслушав от жителей все претензии.
Фото: Владимир Аносов
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Жалобы горожан на днях были подробно изложены в интернете. Это и черный от угольной пыли снег, и возгорающиеся угольные пласты закрытых шахт, и разработка месторож-дений угля открытым способом вблизи жилых домов, и сомнительное качество питьевой воды, и рост онкозаболеваний.

Киселевск и правда уже минимум полгода не выходит из топа тревожных новостей. Достаточно вспомнить эпопею с неподготовленными к зиме котельными, которые муниципалитет в свое время продал в частные руки. Не успели жители нескольких микрорайонов с едва теплящимися батареями пережить морозы, как город накрыло облако черной пыли с обогатительной фабрики и угольных складов. И далее по списку - и напоминающие червей существа в водопроводной воде поселка Карагайлинский, и в буквальном смысле горящая под ногами земля.

При этом нельзя сказать, что жители Киселевска до сих пор терпели превратности судьбы молча. Нет, о тех же очагах самовозгорания угля (не только под землей, но и на отвалах) сообщали всюду, вплоть до столицы. Только все жалобы в итоге спускали на местный уровень.

Так или иначе, но очередное, теперь уже видеообращение горожан вызвало живую реакцию регионального руководства. В администрации области отметили: Киселевск - действительно один из проблемных в плане экологии городов Кузбасса. Он вырос из шахтерского рабочего поселка и, можно сказать, стоит на угле. Решить проблемы территории быстро очень сложно. Но, тем не менее, они решаются. В городе реализуют согласованные с федеральным правительством экологические программы. В частности, как напомнили в обладминистрации, жителей подработанных территорий переселяют в новые дома, удаленные от участков угледобычи. Как сообщил первый заместитель губернатора Кемеровской области Вячеслав Телегин, если объемы финансирования этих мероприятий в регионе увеличатся до 3,5 миллиарда рублей в год, комплексная программа переселения может быть выполнена в течение трех лет.

В Киселевске ведут борьбу и с незаконными погрузками и перевозками угля, усугубляющими экологическую ситуацию. С генерацией тепла вопрос тоже решается: в конце мая этого года областные власти выделили 250 миллионов рублей на реконструкцию старой котельной и строительство новой, модульной, под личным контролем губернатора.

Фото: iStock
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К слову, под наблюдение взят и опасный участок закрытой шахты "Киселевская", где недавно был ликвидирован очаг возгорания. Руководство пылящих обогатительных фабрик тоже привлекли к ответственности, по фактам загрязнения атмосферы возбуждены уголовные дела. Что же касается питьевой воды в Карагайлинском, то, как сообщили в администрации города, после жалоб в экстренном порядке сбросили всю воду из трубопровода и провели дезинфекцию. Но когда и после этого в мэрию продолжили поступать жалобы, замглавы по ЖКХ Сергей Шишкин на глазах у жителей выпил принесенную кем-то воду. Чиновник заявил, что пьет ее уже лет десять и чувствует себя хорошо. Тем не менее пробы воды в поселке в течение двух недель будет брать Роспотребнадзор. Ситуацию контролирует и прокуратура. .

Прямая речь

Сергей Цивилев, губернатор Кемеровской области:

- Основа экономики региона - угольная промышленность. При этом больше половины кузбассовцев живет в городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения воздуха. Это недопустимо, и именно поэтому мы выступили с инициативой "Чистый уголь - зеленый Кузбасс". Предполагается внедрение регионального экологического стандарта, основной принцип которого - взаимодействие власти, бизнеса и общественности. Мы обязаны учитывать мнения жителей. Экологический стандарт должен стать реальным инструментом технологического регулирования и снижения экологических рисков.

Общество Экология Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область
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