В КЧР экс-главу управления МЧС осудили за взятки и хищения

Бывший руководитель МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике и его заместитель осуждены за хищение бюджетных средств и получение взяток в крупных размерах. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

По версии следствия, в 2014 году начальник ГУ МЧС России по КЧР с участием первого заместителя и директоров двух компаний похитили из бюджета более одного миллиона 60 тысяч рублей. Деньги они получили, представив подложные документы о проведении работ по государственным контрактам.

Помимо этого, экс-руководителя регионального министерства обвинили в двух фактах получения взяток в виде имущества, общая сумма которого оценивается в 350 тысяч рублей.

Руководители частных компаний чуть раньше были осуждены Черкесским городским судом КЧР к условным срокам лишения свободы. А позже и экс-чиновники получили условное наказание: экс-руководитель управления - 7 лет 6 месяцев с испытательным сроком в 5 лет, его первый заместитель - 3 года с испытательным сроком в 2 года. Приговор в законную силу не вступил.