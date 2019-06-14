Беглов назвал сроки открытия станций "коричневой" ветки метро

Первые станции Красносельско-Калининской ветки петербургского метро планируется открыть в 2022 году, сообщил врио губернатора Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала 78.ru.

По словам действующего главы города, первыми станциями, которые откроют свои двери для пассажиров, станут "Путиловская" и "Казаковская" (проектное название "Юго-Западная").

Беглов отметил, что на Красносельско-Калининской ветке существует некоторое отставание от графика строительства, аналогичные сложности есть и с другими станциями. Тем не менее, по словам врио губернатора, сейчас принимаются экстренные меры, чтобы нагнать упущенное время.

В эфире Александр Беглов отметил, что также планируется строительство станции метро "Кудрово" на территории Ленинградской области. Строительство этой станции оранжевой ветки было заморожено в высокой степени готовности. Сейчас планируется его возобновить. Строительство будет вестись за счет Петербурга, Ленобласти, также планируется участие федерального бюджета.

Станция метро в "Кудрово" не только свяжет Петербург с кварталами новостроек, здесь же планируется обустроить еще одно депо. Ленинградская область планирует безвозмездно передать участок для нужд метрополитена.