Где сварщик может заработать более ста тысяч рублей

Один процент соискателей на должность сварщиков в России - женщины. Это выяснил сервис по поиску работы Работа.ру . Его специалисты подготовили аналитический обзор профессии сварщик.

Почти половина (40 процентов) соискателей на эту должность - люди в возрасте 31-40 лет. Еще 27 процентов - в возрасте 41-50 лет. Две трети соискателей (68 процентов) имеют опыт работы более трех лет. Конкуренция на рынке труда для сварщиков в Москве 1,67 резюме на вакансию, в Санкт-Петербурге - 2,79 резюме на вакансию, в Нижнем Новгороде - 2,94 резюме на одно свободное место.

А вот в Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Уфе явный дефицит представителей этой специальности. На одно резюме там приходится 0,93, 0,86 и 0,87 соискателей.

Впрочем, там и зарплаты не самые высокие - в среднем 35-40 тысяч рублей в месяц. Хотя в Нижнем Новгороде сварщикам платят еще меньше - в среднем 32,5 тысячи рублей. А вот в обеих столицах - в среднем по 50 тысяч.

Самая большая зарплата для сварщика предлагается в Москве - 120 тысяч рублей в месяц и в Санкт-Петербурге - 100 тысяч рублей в месяц.