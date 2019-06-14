Где сварщик может заработать более ста тысяч рублей

Новости

Индия создаст собственную космическкую станцию 03:51
Бывший глава Хорватии заявил о катастрофе из-за санкций против РФ 03:47
В Нью-Йорке отменили освобождение от прививок на фоне эпидемии кори 03:25
Сбой возник в работе соцсети Instagram 02:41
Израиль нанес удары по базе боевиков в секторе Газа 02:10
США направили в Оманский залив ракетный эсминец USS Mason 01:35
Инцидент в Оманском заливе обсудят в СБ ООН 00:18
Трампа потроллили в соцсетях за общение с "принцем китов" 00:04
Пресс-секретарь Сара Сандерс покидает Белый дом 13.06.2019
Пожар в Измайловском кремле потушен 13.06.2019
В Москве загорелся Измайловский кремль 13.06.2019
В Москве байкер насмерть сбил пешехода и погиб сам 13.06.2019
Проведение Грушинского фестиваля оказалось под угрозой срыва 13.06.2019
К 75-летию Победы в Великой Отечественной учредят юбилейную медаль 13.06.2019
Вышел первый трейлер "Доктора Сна" - продолжения "Сияния" Кинга 13.06.2019
Тарантино назвал свой "реально любимый" фильм по комиксам 13.06.2019
На подключении соцобъектов к интернету сэкономят за счет аукционов 13.06.2019
Член аппарата премьера Польши признан виновным в катастрофе под Смоленском 13.06.2019
Экипаж атакованного в Оманском заливе танкера взят на борт эсминца США 13.06.2019
Убитой в поселке под Петербургом оказалась жена экс-хоккеиста СКА Соколова 13.06.2019
Болгария заплатит российским компаниям 13 млн евро за ремонт вертолетов 13.06.2019
Пушков ответил на слова Дуды о том, что поляки храбрее русских 13.06.2019
Песков прокомментировал планы США по размещению беспилотников в Польше 13.06.2019
Стало известно, сколько проведут за решеткой Кокорин и Мамаев 13.06.2019
Турция обвинила США в разглашении письма по С-400 13.06.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Опрос: Что школьнику лучше читать летом
Опрос: Что школьнику лучше читать летом
14.06.2019 04:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Где сварщик может заработать более ста тысяч рублей

Текст: Марина Гусенко

Один процент соискателей на должность сварщиков в России - женщины. Это выяснил сервис по поиску работы Работа.ру. Его специалисты подготовили аналитический обзор профессии сварщик.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Почти половина (40 процентов) соискателей на эту должность - люди в возрасте 31-40 лет. Еще 27 процентов - в возрасте 41-50 лет. Две трети соискателей (68 процентов) имеют опыт работы более трех лет. Конкуренция на рынке труда для сварщиков в Москве 1,67 резюме на вакансию, в Санкт-Петербурге - 2,79 резюме на вакансию, в Нижнем Новгороде - 2,94 резюме на одно свободное место.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Эксперт оценил возможность введения четырехдневной рабочей недели

А вот в Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Уфе явный дефицит представителей этой специальности. На одно резюме там приходится 0,93, 0,86 и 0,87 соискателей.

Впрочем, там и зарплаты не самые высокие - в среднем 35-40 тысяч рублей в месяц. Хотя в Нижнем Новгороде сварщикам платят еще меньше - в среднем 32,5 тысячи рублей. А вот в обеих столицах - в среднем по 50 тысяч.

Самая большая зарплата для сварщика предлагается в Москве - 120 тысяч рублей в месяц и в Санкт-Петербурге - 100 тысяч рублей в месяц.

Экономика Работа Занятость Экономика Работа Зарплата Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Приволжье Филиалы РГ Столица СЗФО Санкт-Петербург ПФО Нижегородская область Нижний Новгород ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков прокомментировал планы США по размещению беспилотников в Польше
Россия готова снизить цену на поставки газа на Украину
Убитой в поселке под Петербургом оказалась жена экс-хоккеиста СКА Соколова
Владимир Путин уволил двух генералов МВД по делу Голунова
Посольство: Россияне спасены после инцидента в Оманском заливе