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14.06.2019 13:00
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Илья Авербух привез в Петербург ледовое шоу "Кармен"

Текст: Светлана Мазурова (Санкт-Петербург)
Обновленное ледовое шоу Ильи Авербуха "Кармен" в исполнении сильнейших российских фигуристов с 15 июня будут показывать в Северной столице.

Премьера музыкального спектакля состоялась в 2015 году, на фестивале искусств "Черешневый лес" он получил премию "Творческое открытие" имени Олега Янковского. За это время сыграны более 200 спектаклей.

Говорят, новая "Кармен" будет полна страстей и новых красок - поменяли некоторых исполнителей, динамику сцен, кое-что в декорациях. В заглавной роли сначала выступала Татьяна Навка. Теперь мы увидим Маргариту Дробязко. Как считает Илья Авербух, "Рите очень подходит образ страстной испанской цыганки".

Фото: Kishin Shinoyama
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- Рита и Испания - тождественны! У Татьяны Навки была своя Кармен. Вообще эту роль мечтает сыграть, наверное, каждая девушка, в каждой хотя бы немножко живет дьяволица, - говорит он. И на вопрос, почему ушла Навка отвечает: она отправилась в собственное плавание, у нее свои проекты.

- Я с уважением отношусь к ее решению. Мы 13 лет работали вместе, остаемся друзьями. В шоу, посвященному 15-летию нашей компании, которое скоро покажут на Первом канале, Таня выступала вместе с Романом Костомаровым.

В роли тореадора Эскамильо, как и прежде, - Алексей Ягудин. Роль Хосе исполнит Роман Костомаров, Микаэлу сыграет Оксана Домнина. Также в спектакле заняты Мария Петрова и Алексей Тихонов, Албена Денкова и Максим Ставиский и другие чемпионы Европы, мира, Олимпийских игр. Словом, любимцы миллионов зрителей.

Авербух называет постановку "импровизацией на заданную тему": в спектакле есть герои и сцены, которых нет в оригинале. В спектакле соединятся классическая и современная музыка (Жоржа Бизе и Романа Игнатьева), а живое пение и вокал продемонстрируют артисты российских мюзиклов. В проекте также задействованы артисты ледового балета, театра и цирка, артисты фламенко из Испании. Всего же в "Кармен" участвуют 80 артистов, используется более 200 костюмов и несколько тонн многоярусных декораций высотой в 160-метров.

Фото: Архив Cirque du Soleil
В Петербурге пройдет шоу по мотивам "Аватара"

В Петербурге сыграют семь спектаклей, а 18 июня зрителей ждет сюрприз - флешмоб. Для тех, кто придет в испанских костюмах, бесплатный вход на шоу.

После этого гастроли продолжатся в Сочи. Далее - Пермь, выступления в Германии.

Кроме того, в этом году исполняется 15 лет ледовым проектам Ильи Авербуха.

- Это знаковая для нас дата, - говорит продюсер и хореограф. - В 2004 году появилось первое шоу. Был гастрольный тур по Сибири, первое выступление - в Новосибирске. Все эти годы с нами Мария Петрова и Алексей Тихонов. Потом присоединились Алексей Ягудин, Антон Сихарулидзе, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Татьяна Навка и Роман Костомаров. Сделано очень много проектов. Самое ценное - удалось создать коллектив. В него вливаются те, кто завершил спортивную карьеру. Для меня очень важно, что мы остаемся одной большой семьей.

Кстати

Илья Авербух уже анонсировал следующую премьеру, которую готовят для показа в 2020 году на Мальте, а затем - в Петербурге. Это петербургская история, посвященная Анне Иоанновне, императрице из династии Романовых, и событиям в Хрустальном дворце. Рабочее название - "Шутовская свадьба".

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