Обладатель награды "Золотой клоун" даст 9 представлений в Петербурге

В Театре Комедии имени Н.П. Акимова начались гастроли замечательного итальянского клоуна Дэвида Ларибле. Знаменитый комик, обладатель высшей награды в цирковом искусстве - "Золотой клоун" (своеобразный цирковой "Оскар"), человек, имеющий титул "Клоун клоунов", получивший в прессе оценку "величайший клоун в мире".

Дэвид Ларибле выступал в огромных залах "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке и на стадионе цирка "Ринглинг Бразерс Барнум и Бейли", где собрались более 120 тысяч человек в один уикенд.

В Петербурге в числе первых зрителей оказался корреспондент "РГ". И взрослые, и дети смеялись до слез, не переставая, все полтора часа. Награждали актера аплодисментами и кричали "браво!". Но рассказывать о том, что происходит на сцене, не стоит - это надо видеть, пережить самим.

Дэвид Ларибле многое умеет - не только смешить публику. Конечно, мастерски жонглирует, как любой уважающий себя клоун. Но еще он великолепно поет и играет на разных инструментах. Причем может спеть на румынском, турецком, японском, немецком, французском... Знает и язык жестов. Выучил несколько русских слов. Впрочем, переводчики клоунам не нужны. Как Ларибле общается с публикой - виртуоз! И партеры ему под стать - пианист и "мистер Mamma Mia".

- Я очень нервничал сегодня. Первый раз показал в России это шоу, - сказал актер на прощание зрителям, которые долго аплодировали ему стоя. - Время никто не сможет вернуть обратно. Спасибо, что подарили мне свое время. Что бы ни случилось у вас - всегда улыбайтесь, это поможет.