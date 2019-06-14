В каких городах аренда жилья этим летом самая доступная

Аналитики портала "Мир квартир" сравнили цены на аренду жилья в Москве и 68 крупных городах России. Они пришли к выводу, что только Сочи, Санкт-Петербург, Симферополь и Севастополь могут потягаться со столицей по стоимости съемных квартир. Авторы исследования сообщили, что были проанализированы цены в городах с населением более 300 тысяч человек, а также Подмосковье и Ленинградская область.

За основу были взяты средние ставки аренды на каждом региональном рынке. То есть речь идет об условной квартире без конкретного указания комнатности и площади.

Чтобы сравнение столичной недвижимости с региональной было более справедливым, аналитики не стали учитывать так называемое элитное жилье. Ведь далеко не во всех городах развит рынок аренды в таком дорогом сегменте.

Общий вывод исследователей не удивил. Ни один регион страны не сумел отнять у Москвы лидерство по стоимости аренды жилья. Средняя ставка в столице составляет 51 385 рубля в месяц. А вот борьба за второе место развернулась нешуточная. Дело в том, что аналитики выявили летнего и зимнего "чемпионов", поскольку ставки в некоторых городах значительно варьируются в зависимости от сезона.

Если зимой "номер два" по дороговизне аренды стал однозначно Петербург, то летом это почетное звание под наплывом курортников переходит к Сочи, - говорится в отчете об исследовании. - Ставки в олимпийской столице вместе с температурой воды и воздуха ощутимо нагреваются, уступая московским всего в 1,2 раза".

Это означает, что если арендатор пожелает, скажем, поменять квартиру в Москве на аналогичную в Сочи, то он выгадает всего лишь около 10 тысяч рублей. Ведь средняя ставка аренды в популярном курортном городе в разгар сезона достигает уровня 41 427 рубля в месяц. В Санкт-Петербурге аренда обойдется в 37 082 рубля. То есть одну московскую квартиру можно условно обменять на 1,4 питерских. Не столь жесткую, но все же конкуренцию первопрестольной могут оказать еще несколько городов. Как и в случае с Сочи, важное значение здесь играет сезонность. Так, в Севастополе снять квартиру можно в среднем за 33 419 рублей в месяц, а в Симферополе - за 32 976.

Нетрудно подсчитать, что разрыв по сравнению со столичными ценами составляет 1,5 и 1,6 раза соответственно. В список городов, в которых не удастся променять московскую арендованную квартиру на две или более, также входят Московская область (средняя ставка составляет 28 276 рублей) и Краснодар (27 465 рублей). Разрыв составляет 1,8 и 1,9 раза. Во всех остальных городах, охваченных исследованием, разрыв превышает два раза.

В целом же, подсчитали аналитики, столичная недвижимость отнимает на аренду в среднем в 3,4 раза больше средств, чем в регионах. Впрочем, и здесь есть свои лидеры, аутсайдеры и крепкие середняки. Например, на выручку от сдачи внаем столичного жилья по две квартиры можно арендовать в Екатеринбурге, Казани, Владивостоке, Хабаровске, Сургуте, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Тюмени, Калининграде, Калуге, Уфе, Ленинградской области, Туле, Саратове, Астрахани и Ярославле. Сразу в 27 городах одну московскую квартиру можно поменять на три местных. Речь идет о Новосибирске, Перми, Твери, Рязани, Томске, Воронеже, Волгограде, Красноярске, Самаре, Якутске, Владикавказе, Мурманске и других.

"Но если в той же Рязани после аренды свободных денег практически не останется, то, например, в Тольятти даже с тремя квартирами можно рассчитывать на "лишние" 11,5 тысячи рублей в месяц, - отмечают эксперты. - По четыре квартиры на ставку одной московской можно арендовать в 13 городах страны, среди которых Смоленск, Оренбург, Саранск, Иваново, Брянск и Орел".

Ну а самым доступным арендное жилье оказалось в Кирове, Кургане, Новокузнецке, Волжском, Магнитогорске и Чебоксарах. Там по столичной цене можно снять аж пять квартир. Ставки варьируются от 9 798 рублей в месяц в Чебоксарах, и это самый низкий показатель в стране, до 10 254 рублей в Кирове. Впрочем, аналитики подчеркивают, что при анализе были использованы именно среднестатистические показатели. Трудно представить себе реальную ситуацию, при которой семья переедет из арендованной Москвы в провинцию и снимет сразу несколько квартир. Скорее, она подберет одну, но очень комфортабельную или же просто решит сэкономить на ежемесячной плате и пустит освободившиеся деньги на какие-то иные свои нужды.

Исследователи приводят такой пример: за среднюю столичную ставку в Москве можно снять двухкомнатную квартиру на окраине или небольшую "однушку" ближе к центру. А в том же Кирове за аналогичную сумму можно арендовать четырехкомнатную квартиру в стиле хай-тек, с камином, теплыми полами, двумя санузлами, шведской стенкой и даже беговой дорожкой на балконе.

"Исследование демонстрирует уровень жизни в регионах, - резюмирует гендиректор портала Павел Луценко. - Мы видим, что ценники в самых богатых городах России отстают от московских в 1,5-2,5 раза, а в самых бедных - в 5 и более раз. Отдельная ситуация с Сочи и другими курортами, где летние ставки раздуваются в зависимости от наплыва отдыхающих. Но даже сезонный фактор не в состоянии кардинально изменить положение города в общероссийском рейтинге цен, он лишь временно поднимает его на несколько строк вверх".