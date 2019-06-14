В Петербурге иномарка влетела в витрину супермаркета

В Петербурге сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства, при которых автомобиль Audi А6 протаранил витрину супермаркета и въехал прямо к кассе.

Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел в городе Пушкин в доме номер 4 по улице Гусарской. За рулем иномарки находился 64-летний мужчина.

Витрина была стеклянной. Покупатели и сотрудники магазина успели отбежать, сам водитель не пострадал.

По каким причинам автомобиль наехал на витрину, сейчас устанавливается. Очевидцы в социальных сетях пишут, что признаков алкогольного опьянения у мужчины, находившегося за рулем, не было и склоняются к тому, что водителю стало плохо за рулем.