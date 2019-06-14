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14.06.2019 12:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге из горящего приюта спасли 300 кошек и семь собак

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге сотрудники ГУ МЧС тушат приют для животных на Кожевенной линии, 1.

Как сообщает пресс-служба ведомства, из здания было эвакуировано около 300 кошек и семь собак. Никто из животных не пострадал.

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Площадь пожара совсем небольшая - 20 квадратных метров. Сложность при тушении заключалась именно в том, чтобы как можно быстрее эвакуировать весь пушистый контингент во двор. Это нужно было, чтобы животные не отравились продуктами горения.

Кошек и собак выносили в переносках и на руках.

Всего в тушении пожара принимали участие 25 спасателей, было задействовано шесть единиц техники.

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