В Петербурге из горящего приюта спасли 300 кошек и семь собак

В Петербурге сотрудники ГУ МЧС тушат приют для животных на Кожевенной линии, 1.

Как сообщает пресс-служба ведомства, из здания было эвакуировано около 300 кошек и семь собак. Никто из животных не пострадал.

Площадь пожара совсем небольшая - 20 квадратных метров. Сложность при тушении заключалась именно в том, чтобы как можно быстрее эвакуировать весь пушистый контингент во двор. Это нужно было, чтобы животные не отравились продуктами горения.

Кошек и собак выносили в переносках и на руках.

Всего в тушении пожара принимали участие 25 спасателей, было задействовано шесть единиц техники.