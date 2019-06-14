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14.06.2019 10:16
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Петербурге скончался скульптор-монументалист Александр Пальмин

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Фото: Сергей Смольский/ТАСС Фото: Сергей Смольский/ТАСС
Фото: Сергей Смольский/ТАСС

Сегодня состоятся похороны Александра Пальмина, известного скульптора, автора монумента "Александр Невский", бывшего ректора Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени Штиглица.

Как сообщают в академии, Александр Пальмин скончался на 59-м году жизни после долгой болезни.

Александр Пальмин - известный художник монументально-декоративного искусства. Самая знаковая его работа - памятник Александру Невскому, установленный на площади возле Александро-Невской лавры. Он также выполнил рельефы для этого монумента - "Перенесение мощей Александра Невского" и "Невская битва". Кроме того, он создал ряд работ, посвященных историческим личностям - Петру Столыпину, Георгию Жукову, Сергею Королеву, Александру Штиглицу. Барельеф "Смена" авторства Пальмина украшает стену кремля в Александровскому саду (Москва). Одной из его последних работ стал памятник солдатам Первой мировой войны в Пскове.

С 1996 года Александр Пальмин работал в академии Штиглица на кафедре скульптуры. В 2009-2014 годах - занимал должность ректора. В 2011 году получил звание профессора кафедры монументально-декоративной скульптуры. В 2014 году Александр Пальмин удостоился звания Заслуженного художника РФ.

Коллеги вспоминают об Александре Анатольевиче как о волевом, уверенном в себе человеке, не боявшемся принимать сложные решения, и как о хорошем педагоге, воспитавшем несколько поколений дизайнеров и скульпторов.

Церемония прощания состоится сегодня, 14 июня, в 14.00 в петербургской больнице №26. Затем Александра Пальмина похоронят на Пундоловском кладбище.

Общество Утраты Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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