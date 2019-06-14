В Петербурге решили вдвое снизить число проверок малого бизнеса

Власти Петербурга намерены в два раза снизить количество проверок малого и среднего бизнеса. По оценкам Смольного, снижение административного давления приведет к росту активности бизнеса и увеличению налоговых поступлений.

Заявление о планируемом уменьшении числа проверок прозвучало на расширенном заседании коллегии ФНС, в котором приняли участие врио губернатора Петербурга Александр Беглов и глава налогового ведомства России Михаил Мишустин.

Как сообщил действующий глава города, за последние пять лет в Петербурге количество проверок уменьшилось более чем в четыре раза, и власти города намерены и дальше идти по пути снижения административного давления. В свою очередь Михаил Мишустин отметил, что налоговая служба не будет беспокоить порядочных предпринимателей.

В последнее время в Петербурге проводится целый ряд мероприятий, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства. Так, в городе разрешили субаренду нестационарных торговых объектов, что позволило значительно снизить входной порог для этого вида бизнеса. Также были снижены пени за просрочку при оплате арендных платежей.