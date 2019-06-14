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14.06.2019 18:56
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Петербурге решили вдвое снизить число проверок малого бизнеса

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Власти Петербурга намерены в два раза снизить количество проверок малого и среднего бизнеса. По оценкам Смольного, снижение административного давления приведет к росту активности бизнеса и увеличению налоговых поступлений.

Фото: Сергей Михенев/РГ
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Заявление о планируемом уменьшении числа проверок прозвучало на расширенном заседании коллегии ФНС, в котором приняли участие врио губернатора Петербурга Александр Беглов и глава налогового ведомства России Михаил Мишустин.

Как сообщил действующий глава города, за последние пять лет в Петербурге количество проверок уменьшилось более чем в четыре раза, и власти города намерены и дальше идти по пути снижения административного давления. В свою очередь Михаил Мишустин отметил, что налоговая служба не будет беспокоить порядочных предпринимателей.

В последнее время в Петербурге проводится целый ряд мероприятий, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства. Так, в городе разрешили субаренду нестационарных торговых объектов, что позволило значительно снизить входной порог для этого вида бизнеса. Также были снижены пени за просрочку при оплате арендных платежей.

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