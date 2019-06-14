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14.06.2019 17:15
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Петербурге уволен председатель комитета по предпринимательству

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Председатель петербургского комитета по предпринимательству и потребительскому рынку Эльгиз Качаев освобожден от своей должности.

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Как сообщает пресс-служба Смольного, временно возглавит комитет Лидия Громова, ранее она работала здесь же на должности первого заместителя председателя.

Эльгиз Качаев пришел в Смольный в 2012 году, изначально он работал заместителем председателя комитета экономического развития, промышленной политики и торговли. Комитет по предпринимательству и потребительскому рынку Качаев возглавил в начале 2013-го года.

Эта структура Смольного занимается взаимодействием с малым бизнесом. В ведении комитета находятся такие сферы, как взаимодействие с владельцами киосков, работа розничных рынков, организация ярмарок, а также похоронное дело.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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