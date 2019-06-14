В Петербурге уволен председатель комитета по предпринимательству

Председатель петербургского комитета по предпринимательству и потребительскому рынку Эльгиз Качаев освобожден от своей должности.

Как сообщает пресс-служба Смольного, временно возглавит комитет Лидия Громова, ранее она работала здесь же на должности первого заместителя председателя.

Эльгиз Качаев пришел в Смольный в 2012 году, изначально он работал заместителем председателя комитета экономического развития, промышленной политики и торговли. Комитет по предпринимательству и потребительскому рынку Качаев возглавил в начале 2013-го года.

Эта структура Смольного занимается взаимодействием с малым бизнесом. В ведении комитета находятся такие сферы, как взаимодействие с владельцами киосков, работа розничных рынков, организация ярмарок, а также похоронное дело.