В Петербурге включат фонтаны на самой большой площади города

В Петербурге 15 июня будут включены фонтаны на Московской площади, здесь расположен крупнейший в городе фонтанный комплекс. С осени прошлого года на объекте ведется капитальный ремонт и завершить его планируют к следующему сезону.

Как сообщает пресс-служба "Водоканала", включить фонтаны решено после завершения первого этапа капремонта. Во время работ была приведена в порядок облицовка наружных чаш, восстановлена их гидроизоляция. Также на Московской площади заново положили плитку.

Фонтанный комплекс будет работать с 11.00 до 22.00 каждый день до начала сентября. Осенью работы будут продолжены.

Московская площадь крупнейшая в Петербурге, ее площадь составляет около 13 гектаров. В 2006-м году здесь был обустроен фонтанный комплекс площадью 18 тысяч квадратных метров. За один день через здешние фонтаны проходит около 580 тысяч кубометров воды.