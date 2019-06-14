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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Флагман ЧФ крейсер "Москва" вернется в строй до конца года

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Фото: Юлия Крымова/РГ Фото: Юлия Крымова/РГ
Фото: Юлия Крымова/РГ

Флагман Черноморского флота гвардейский ракетный крейсер "Москва" после завершения ремонтно-восстановительных работ вернется к несению боевой службы до конца 2019 года. Об этом "РГ" сообщил помощник директора ФГУП "13 СРЗ ЧФ" МО РФ Сергей Горбачев.

Фото: Юлия Крымова/РГ
Флагман Черноморского флота крейсер "Москва" вышел из Севастополя

- На "Москве" завершен этап восстановления технической готовности по линии электромеханической боевой части. Продолжаются работы по планам ремонта корабля, который в этом году должен войти в силы постоянной готовности Черноморского флота, - рассказал Горбачев.

Напомним, недавно на флагмане ЧФ завершился длительный этап ремонтных работ, которые проводились в Севастополе. В начале июня крейсер "Москва" выполнил контрольный выход в море, покинув базу флота впервые за три года. Перед экипажем стояла задача проверить работоспособность всех боевых частей корабля и провести ходовые испытания главной энергетической установки.

- По результатам контрольного выхода замечаний по работе материальной части нет, - сообщил представитель завода.

Он рассказал, что на ГРКР "Москва" был выполнен ремонт механизмов основных двигательных установок и форсажных двигателей, восстановлен газотурбогенератор, полностью отремонтирована топливная система.

- После возвращения корабля к родному причалу проведена ревизия материальной части. Сейчас идет проверка систем вооружения и навигации, - отметил Горбачев.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь
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