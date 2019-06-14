Как может отразиться на Украине водная блокада Крыма

Украинские власти своими действиями могут спровоцировать экологическую катастрофу недалеко от Крыма. Об этом сообщил бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко в соцсетях.

Херсонской области могут навредить сразу несколько неблагоприятных явлений из-за водной блокады Крыма.

"Первая экологическая катастрофа - засаливание плодородной земли, вторая - обезвоживание. Третья - канализационные стоки и химия попадают в подземные грунтовые воды из-за переизбытка воды в канале", - написал Журавко. Он уточнил, что пять лет назад выделялись деньги на ремонт и обслуживание дренажной системы. А сейчас этим никто не занимается. Если ничего не изменится, на юге Украины, по мнению Журавко, могут распространиться кишечные болезни, чума или холера.

"Идут необратимые процессы из-за этой никому не нужной блокады. Последствия, спровоцированные за пять лет, мы будем устранять десятки, а может и сотни", - добавил он.

Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал. Она использовалась для полива около 140 тысяч гектаров сельхозугодий. После воссоединения полуострова с Россией подачу воды по каналу сюда полностью прекратили.

В 2019 году в РК продолжится реализация проектов бесперебойного водообеспечения полуострова. В частности, будет реализован проект создания прудов-накопителей вдоль русла реки Салгир для полива сельскохозяйственных земель в Симферопольском и Красногвардейском районах. Для этих же целей начнется строительство насосной станции на реке Бодрак в Бахчисарайском районе. Профильный госкомитет готовит технические условия проекта наполнения Межгорного водохранилища стоками рек Альма и Кача.

Ожидается включение в ФЦП развития Крыма проекта перекачки воды по руслу Северо-Крымского канала из центральной части полуострова на север.